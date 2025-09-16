Ajax-fans slachten zomeraankoop na gênante tegengoal: 'Matchfixing!'

Jong Ajax heeft maandagavond pak op de broek gekregen van ADO Den Haag. De beloftenploeg van de Amsterdammers kende een slechte avond en verloor tamelijk kansloos: 1-3. Met name de derde tegentreffer – waarbij onder anderen Joeri Heerkens er niet best uitzag – roept kritiek op.
Jong Ajax trad maandag aan met Rayane Bounida en Don-Angelo Konadu, én met Damian van der Vaart, die zijn basisdebuut maakte. De ploeg van Willem Weijs keek in de rust al tegen een 0-2 achterstand aan.
Na de thee vergrootte ADO de marge. De manier waarop was echter vrij kolderiek. Spits Jesse Bal tikte de bal achterwaarts omhoog, waardoor hij zichzelf lanceerde. De bal stuiterde vervolgens richting de voeten van Jinairo Johnson, maar door goed doorzetten kreeg de Jong Ajax-verdediger het leer niet weg.
Zodoende verscheen de spits van ADO voor de neus van Heerkens, maar leverde een bijzonder zwak schot. De doelman van Jong Ajax reageerde echter slecht en bood Bal een nieuwe kans. Die ging er wel in en betekende de 0-3 voor de bezoekers.
Op X spreken mensen zelfs van ‘matchfixing’ na de treffer. Hieronder een greep uit de kritiek op Heerkens en Jong Ajax:
Tja, dat machtiging lijkt wel vaker voor te komen bij ajax. Zoals het expres Europees verliezen. Ik hoorde van bronnen dat er veel mensen binnen de club hadden ingezet om winst van de tegenstander en daar financieel flink op vooruit zijn gegaan. Daarna hebben we al meerdere clubs opgelicht door spelers en trainers bij ze aan te smeren. En nu weer dit artikel, waarin experts aangeven dat het om matchfixing gaat. Blijkbaar leren ze dit al in de jeugd bij deze Amsterdamse club.
Het gaat weer een ramp worden met jong ajax er is nog steeds geen verbetering al 4 trainers daar gezeten in vierjaar tijd en ze blijven maar aanmodderen ze blijven weer net als vorige seizoen onder in bungelen wordt net zo seizoen als onder perenboom die heeft het slecht gedaan alle tijden met jong ajax daarvoor dave vos ook geen succes
Kameraden, dit is verontrustend, schijnbaar moeten de miljoenen nu op een andere manier opgehaald worden. Tja als je systematisch teveel geld krijgt voor bijna allemaal flops in het buitenland, raak je verslaafd aan de inkomsten. Wanneer je dan totaal de weg kwijtraakt komt het criminele boven.
Tja, dat machtiging lijkt wel vaker voor te komen bij ajax. Zoals het expres Europees verliezen. Ik hoorde van bronnen dat er veel mensen binnen de club hadden ingezet om winst van de tegenstander en daar financieel flink op vooruit zijn gegaan. Daarna hebben we al meerdere clubs opgelicht door spelers en trainers bij ze aan te smeren. En nu weer dit artikel, waarin experts aangeven dat het om matchfixing gaat. Blijkbaar leren ze dit al in de jeugd bij deze Amsterdamse club.
Het gaat weer een ramp worden met jong ajax er is nog steeds geen verbetering al 4 trainers daar gezeten in vierjaar tijd en ze blijven maar aanmodderen ze blijven weer net als vorige seizoen onder in bungelen wordt net zo seizoen als onder perenboom die heeft het slecht gedaan alle tijden met jong ajax daarvoor dave vos ook geen succes
Kameraden, dit is verontrustend, schijnbaar moeten de miljoenen nu op een andere manier opgehaald worden. Tja als je systematisch teveel geld krijgt voor bijna allemaal flops in het buitenland, raak je verslaafd aan de inkomsten. Wanneer je dan totaal de weg kwijtraakt komt het criminele boven.