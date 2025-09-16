Ajax-fans slachten zomeraankoop na gênante tegengoal: 'Matchfixing!'

Jong Ajax heeft maandagavond pak op de broek gekregen van ADO Den Haag. De beloftenploeg van de Amsterdammers kende een slechte avond en verloor tamelijk kansloos: 1-3. Met name de derde tegentreffer – waarbij onder anderen er niet best uitzag – roept kritiek op.

Jong Ajax trad maandag aan met Rayane Bounida en Don-Angelo Konadu, én met Damian van der Vaart, die zijn basisdebuut maakte. De ploeg van Willem Weijs keek in de rust al tegen een 0-2 achterstand aan.

Na de thee vergrootte ADO de marge. De manier waarop was echter vrij kolderiek. Spits Jesse Bal tikte de bal achterwaarts omhoog, waardoor hij zichzelf lanceerde. De bal stuiterde vervolgens richting de voeten van Jinairo Johnson, maar door goed doorzetten kreeg de Jong Ajax-verdediger het leer niet weg.

Zodoende verscheen de spits van ADO voor de neus van Heerkens, maar leverde een bijzonder zwak schot. De doelman van Jong Ajax reageerde echter slecht en bood Bal een nieuwe kans. Die ging er wel in en betekende de 0-3 voor de bezoekers.

Op X spreken mensen zelfs van ‘matchfixing’ na de treffer. Hieronder een greep uit de kritiek op Heerkens en Jong Ajax: