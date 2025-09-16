Live voetbal

Ajax-fans slachten zomeraankoop na gênante tegengoal: 'Matchfixing!'

Ajax-spelers Don-Angelo Konadu, Aaron Bouwman, Joeri Heerkens, Oscar Gloukh en Anton Gaaei
Foto: © Imago
6 reacties
Luuk van Grinsven
16 september 2025, 07:50

Jong Ajax heeft maandagavond pak op de broek gekregen van ADO Den Haag. De beloftenploeg van de Amsterdammers kende een slechte avond en verloor tamelijk kansloos: 1-3. Met name de derde tegentreffer – waarbij onder anderen Joeri Heerkens er niet best uitzag – roept kritiek op.

Jong Ajax trad maandag aan met Rayane Bounida en Don-Angelo Konadu, én met Damian van der Vaart, die zijn basisdebuut maakte. De ploeg van Willem Weijs keek in de rust al tegen een 0-2 achterstand aan.

Artikel gaat verder onder video

Na de thee vergrootte ADO de marge. De manier waarop was echter vrij kolderiek. Spits Jesse Bal tikte de bal achterwaarts omhoog, waardoor hij zichzelf lanceerde. De bal stuiterde vervolgens richting de voeten van Jinairo Johnson, maar door goed doorzetten kreeg de Jong Ajax-verdediger het leer niet weg.

Zodoende verscheen de spits van ADO voor de neus van Heerkens, maar leverde een bijzonder zwak schot. De doelman van Jong Ajax reageerde echter slecht en bood Bal een nieuwe kans. Die ging er wel in en betekende de 0-3 voor de bezoekers.

Op X spreken mensen zelfs van ‘matchfixing’ na de treffer. Hieronder een greep uit de kritiek op Heerkens en Jong Ajax:

➡️ Meer nieuws over Jong Ajax

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-speler Mika Godts

'Aan deze persoon is praatgebaar van Mika Godts gericht'

  • Gisteren, 22:51
  • Gisteren, 22:51
Brand bij Johan Cruijff ArenA

Brand bij Johan Cruijff ArenA

  • Gisteren, 22:01
  • Gisteren, 22:01
Youri Mulder

Youri Mulder: 'Miskleun van Ajax om hem terug te halen'

  • Gisteren, 21:50
  • Gisteren, 21:50
8 6 reacties
Reageren
6 reacties
Neefje Barry
47 Reacties
3 Dagen lid
26 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Tja, dat machtiging lijkt wel vaker voor te komen bij ajax. Zoals het expres Europees verliezen. Ik hoorde van bronnen dat er veel mensen binnen de club hadden ingezet om winst van de tegenstander en daar financieel flink op vooruit zijn gegaan. Daarna hebben we al meerdere clubs opgelicht door spelers en trainers bij ze aan te smeren. En nu weer dit artikel, waarin experts aangeven dat het om matchfixing gaat. Blijkbaar leren ze dit al in de jeugd bij deze Amsterdamse club.

K. Daffie
125 Reacties
741 Dagen lid
827 Likes
K. Daffie
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Neefje Barry Zou dat ook erin getraind zijn?

Neefje Barry
47 Reacties
3 Dagen lid
26 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@K. Daffie Ik denk het wel hoor, is toch een beetje de mentaliteit die ze daar aanleren.

jurgen😎
1.902 Reacties
1.085 Dagen lid
13.543 Likes
jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

COOKING!!!! haahahahaahah

dilima1966
2.586 Reacties
827 Dagen lid
15.565 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het gaat weer een ramp worden met jong ajax er is nog steeds geen verbetering al 4 trainers daar gezeten in vierjaar tijd en ze blijven maar aanmodderen ze blijven weer net als vorige seizoen onder in bungelen wordt net zo seizoen als onder perenboom die heeft het slecht gedaan alle tijden met jong ajax daarvoor dave vos ook geen succes

12deman
317 Reacties
78 Dagen lid
298 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden, dit is verontrustend, schijnbaar moeten de miljoenen nu op een andere manier opgehaald worden. Tja als je systematisch teveel geld krijgt voor bijna allemaal flops in het buitenland, raak je verslaafd aan de inkomsten. Wanneer je dan totaal de weg kwijtraakt komt het criminele boven.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Neefje Barry
47 Reacties
3 Dagen lid
26 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Tja, dat machtiging lijkt wel vaker voor te komen bij ajax. Zoals het expres Europees verliezen. Ik hoorde van bronnen dat er veel mensen binnen de club hadden ingezet om winst van de tegenstander en daar financieel flink op vooruit zijn gegaan. Daarna hebben we al meerdere clubs opgelicht door spelers en trainers bij ze aan te smeren. En nu weer dit artikel, waarin experts aangeven dat het om matchfixing gaat. Blijkbaar leren ze dit al in de jeugd bij deze Amsterdamse club.

K. Daffie
125 Reacties
741 Dagen lid
827 Likes
K. Daffie
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Neefje Barry Zou dat ook erin getraind zijn?

Neefje Barry
47 Reacties
3 Dagen lid
26 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@K. Daffie Ik denk het wel hoor, is toch een beetje de mentaliteit die ze daar aanleren.

jurgen😎
1.902 Reacties
1.085 Dagen lid
13.543 Likes
jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

COOKING!!!! haahahahaahah

dilima1966
2.586 Reacties
827 Dagen lid
15.565 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het gaat weer een ramp worden met jong ajax er is nog steeds geen verbetering al 4 trainers daar gezeten in vierjaar tijd en ze blijven maar aanmodderen ze blijven weer net als vorige seizoen onder in bungelen wordt net zo seizoen als onder perenboom die heeft het slecht gedaan alle tijden met jong ajax daarvoor dave vos ook geen succes

12deman
317 Reacties
78 Dagen lid
298 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden, dit is verontrustend, schijnbaar moeten de miljoenen nu op een andere manier opgehaald worden. Tja als je systematisch teveel geld krijgt voor bijna allemaal flops in het buitenland, raak je verslaafd aan de inkomsten. Wanneer je dan totaal de weg kwijtraakt komt het criminele boven.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Joeri Heerkens

Joeri Heerkens
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 19 jaar (8 mei 2006)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong Ajax
3
0
2025/2026
Ajax
0
0

Meer info

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
12
Almere
5
3
6
13
VVV
5
-2
6
14
Jong Ajax
6
-2
5
15
De Graafschap
5
-2
4
16
TOP Oss
5
-3
4

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel