Jong Ajax zorgt voor voetbalhistorie in Nederland

Foto: © Imago
3 reacties
Luuk van Grinsven
13 september 2025, 08:44

Paul Reverson zorgde vrijdagavond voor een unicum in het Nederlandse betaalde voetbal. De doelman hield tijdens de wedstrijd tussen Roda JC en Jong Ajax de bal langer dan acht seconden vast, waardoor hij een corner veroorzaakte. Dit gebeurde eerder nog niet in de Eredivisie of Keuken Kampioen Divisie.

Sinds 1 juli 2025 geleden er volgens de IFAB nieuwe regels voor een keeper. Zo mag de doelman de bal niet langer dan acht seconden in de hand handen houden. Reverson deed dit wel, en dus mocht Roda een corner nemen.

Reverson werd de eerste keeper die de consequenties van deze regelwijziging ondervond op het veld. Roda leek tegen Jong Ajax lang op weg naar een overwinning, totdat invaller Skye Vink in de blessuretijd voor de 3-3 zorgde.

Arena
644 Reacties
33 Dagen lid
1.830 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Acht seconden. In "het heetst van de strijd" lijkt het me lastig in te schatten, dus het kan je een keer overkomen. En dan is het nog maar de vraag of de dienstdoende scheidsrechter ook daadwerkelijk die acht seconden telt.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
481 Reacties
1.082 Dagen lid
4.836 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heb meegeteld en kwam rond de elf seconden. Weet niet of hij waarschuwingen heeft gehad in de wedstrijd, anders was het best ontzettend kinderachtig.

Arena
644 Reacties
33 Dagen lid
1.830 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Acht seconden of elke andere hoeveelheid seconden vind ik sowieso onzin. Je moet als scheidsrechter zijnde gewoon kijken of iemand redelijkerwijze op een normaal tempo de bal weer in het spel brengt. Iedereen heeft denk ik wel een idee wanneer het tijdrekken is. Dat weet je ook door de stand in de wedstrijd en het aantal minuten dat nog te spelen is. Het is een onzinregel.

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
10
RKC
5
0
7
11
Emmen
6
-4
7
12
Jong Ajax
5
0
5
13
Helmond
4
-2
4
14
De Graafschap
5
-2
4

Complete Stand

