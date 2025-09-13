Jong Ajax zorgt voor voetbalhistorie in Nederland

Paul Reverson zorgde vrijdagavond voor een unicum in het Nederlandse betaalde voetbal. De doelman hield tijdens de wedstrijd tussen Roda JC en Jong Ajax de bal langer dan acht seconden vast, waardoor hij een corner veroorzaakte. Dit gebeurde eerder nog niet in de Eredivisie of Keuken Kampioen Divisie.
Sinds 1 juli 2025 geleden er volgens de IFAB nieuwe regels voor een keeper. Zo mag de doelman de bal niet langer dan acht seconden in de hand handen houden. Reverson deed dit wel, en dus mocht Roda een corner nemen.
Reverson werd de eerste keeper die de consequenties van deze regelwijziging ondervond op het veld. Roda leek tegen Jong Ajax lang op weg naar een overwinning, totdat invaller Skye Vink in de blessuretijd voor de 3-3 zorgde.
Heb meegeteld en kwam rond de elf seconden. Weet niet of hij waarschuwingen heeft gehad in de wedstrijd, anders was het best ontzettend kinderachtig.
Acht seconden of elke andere hoeveelheid seconden vind ik sowieso onzin. Je moet als scheidsrechter zijnde gewoon kijken of iemand redelijkerwijze op een normaal tempo de bal weer in het spel brengt. Iedereen heeft denk ik wel een idee wanneer het tijdrekken is. Dat weet je ook door de stand in de wedstrijd en het aantal minuten dat nog te spelen is. Het is een onzinregel.
