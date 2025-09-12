Aangehouden Musampa 'gewoon' op Jong Ajax-bank: Weijs legt uit waarom

Kiki Musampa neemt vrijdagavond 'gewoon' plaats op de bank van Jong Ajax tijdens het uitduel bij Roda JC. De 48-jarige oud-voetballer van de Amsterdammers werd eerder deze week aangehouden op verdenking van jarenlange belastingfraude, maar werd na een nacht in de cel weer op vrije voeten gesteld. Jong Ajax-trainer Willem Weijs geeft tekst en uitleg.

Musampa, die behalve Ajax ook clubs als Atlétio Madrid en Manchester City als speler diende, leeft al jaren in onmin met de Belastingdienst, zo berichtte Het Parool eerder deze week. De oud-voetballer wordt er van verdacht meer dan een ton aan belastingen te hebben onttrokken aan de schatkist, door te frauderen met de aangiften voor zijn inkomstenbelasting. Dinsdag werd Musampa daarom aangehouden, waarbij zijn administratie en luxe horloges in beslag zijn genomen. Een dag later mocht hij de cel verlaten, zijn boekhouder (65) bleef op dat moment nog wel vastzitten.

Sinds deze zomer fungeert Musampa als assistent van Weijs bij Jong Ajax. In die hoedanigheid zit hij vrijdagavond ook 'gewoon' naast de hoofdtrainer op de bank tijdens het uitduel bij Roda JC. Weijs zegt voor de wedstrijd voor de camera's van ESPN dat hij aan zijn assistent niet veel heeft gemerkt van de gebeurtenissen. "Het is een vervelende situatie, een privékwestie. Maar goed, het treft de club ook, want hij is werknemer van Ajax."

"De situatie is vervelend", benadrukt Weijs, die zijn waardering uitspreekt voor het feit dat Musampa binnen de club openheid heeft gegeven over de gebeurtenissen. "Wat ik wel waardeer is dat hij zijn kant van het verhaal heeft gedeeld met ons als staf en ook met de spelers. Dat was wel iets dat wij belangrijk vonden. Daarna hebben we een goed gesprek gevoerd en gemerkt dat hij klaar was om hier bij te zijn. Dan was er voor mij ook geen enkele twijfel om hem erbij te hebben. Ook hij is een mens en hij is onderdeel van onze staf. Wij zijn verbonden met elkaar, dan heb ik hem er heel graag bij, natuurlijk", aldus Weijs.