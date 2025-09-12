Live voetbal 14

Aangehouden Musampa 'gewoon' op Jong Ajax-bank: Weijs legt uit waarom

Kiki Musampa Ajax
Foto: © Imago
0 reacties
Frank Hoekman
12 september 2025, 21:00

Kiki Musampa neemt vrijdagavond 'gewoon' plaats op de bank van Jong Ajax tijdens het uitduel bij Roda JC. De 48-jarige oud-voetballer van de Amsterdammers werd eerder deze week aangehouden op verdenking van jarenlange belastingfraude, maar werd na een nacht in de cel weer op vrije voeten gesteld. Jong Ajax-trainer Willem Weijs geeft tekst en uitleg.

Musampa, die behalve Ajax ook clubs als Atlétio Madrid en Manchester City als speler diende, leeft al jaren in onmin met de Belastingdienst, zo berichtte Het Parool eerder deze week. De oud-voetballer wordt er van verdacht meer dan een ton aan belastingen te hebben onttrokken aan de schatkist, door te frauderen met de aangiften voor zijn inkomstenbelasting. Dinsdag werd Musampa daarom aangehouden, waarbij zijn administratie en luxe horloges in beslag zijn genomen. Een dag later mocht hij de cel verlaten, zijn boekhouder (65) bleef op dat moment nog wel vastzitten.

Artikel gaat verder onder video

Sinds deze zomer fungeert Musampa als assistent van Weijs bij Jong Ajax. In die hoedanigheid zit hij vrijdagavond ook 'gewoon' naast de hoofdtrainer op de bank tijdens het uitduel bij Roda JC. Weijs zegt voor de wedstrijd voor de camera's van ESPN dat hij aan zijn assistent niet veel heeft gemerkt van de gebeurtenissen. "Het is een vervelende situatie, een privékwestie. Maar goed, het treft de club ook, want hij is werknemer van Ajax."

"De situatie is vervelend", benadrukt Weijs, die zijn waardering uitspreekt voor het feit dat Musampa binnen de club openheid heeft gegeven over de gebeurtenissen. "Wat ik wel waardeer is dat hij zijn kant van het verhaal heeft gedeeld met ons als staf en ook met de spelers. Dat was wel iets dat wij belangrijk vonden. Daarna hebben we een goed gesprek gevoerd en gemerkt dat hij klaar was om hier bij te zijn. Dan was er voor mij ook geen enkele twijfel om hem erbij te hebben. Ook hij is een mens en hij is onderdeel van onze staf. Wij zijn verbonden met elkaar, dan heb ik hem er heel graag bij, natuurlijk", aldus Weijs.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Vitesse trekt meerdere spelers van trainingsveld om aan deadline KNVB te voldoen

Vitesse trekt meerdere spelers van trainingsveld om aan deadline KNVB te voldoen

  • Gisteren, 13:29
  • Gisteren, 13:29
Kiki Musampa Ajax

Voormalig Ajax-speler Musampa (48) aangehouden: 'Administratie en luxe horloges in beslag genomen'

  • wo 10 september, 16:42
  • 10 sep. 16:42
Racistisch incident bij Cambuur

Racisme bij Cambuur, slachtoffer boos: 'Ga naar dierentuin als je tegen 'apen' wil praten'

  • zo 7 september, 08:50
  • 7 sep. 08:50
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Roda - Jong Ajax

Roda JC Kerkrade
20:00
Jong Ajax
Vandaag om 20:00
Competitie: Keuken Kampioen Divisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Kiki Musampa

Kiki Musampa
Jong FC Volendam
Team: Volendam II
Functie: Coach
Leeftijd: 48 jaar (20 jul. 1977)

Meer info

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
9
Den Bosch
3
3
6
10
Emmen
5
-4
6
11
Jong Ajax
4
0
4
12
Jong Utrecht
4
-1
4
13
Helmond
4
-2
4

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel