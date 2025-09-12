Dramatisch geluid over grote Ajax-aankoop: ‘Ze hadden hem nóóit mogen halen: miskleun’

Live voetbal

Ajax - Telstar
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
12 september 2025

Door het vertrek van Brian Brobbey naar Sunderland moest Ajax vlak voor het verstrijken van de transfermarkt op zoek naar een nieuwe spits. Al snel werd duidelijk dat Dolberg die vacature moest gaan invullen. Op Deadline Day kwamen de Amsterdammers en Anderlecht uiteindelijk tot een akkoord over een transfer van zo’n tien miljoen euro.

De Mos heeft weinig vertrouwen in de terugkeer van Dolberg. “Dolberg? Hadden ze nooit mogen halen”, steekt de 78-jarige oud-trainer verrassend van wal. “Die jongen mist gif in zijn spel. Voor de Belgische competitie is hij misschien wel goed genoeg, maar internationaal komt hij tekort”, vervolgt hij.

De Mos komt vervolgens met een gewaagde uitspraak: “Wedden dat zijn transfer naar Ajax uitdraait op een miskleun? Eerder deze week mocht hij niet eens invallen toen Denemarken met 0-3 ging winnen in Griekenland. En in de wedstrijd daarvoor was hij een uur lang onzichtbaar in een 0-0 tegen Schotland. Dat zegt toch ook iets?”, sluit de analist af.

Kramer
Kramer
De Mos, dan is het goed dat Ajax hem heeft gehaald😂

Derk62
Hij past daar precies

ArnoldHoeflaak08
Weer een mening van een kneus. Kom op fcupdate.nl elke mening van derde ranges personen heeft geen nieuwswaarde. Jullie website is alleen maar opgevuld met nep nieuws

martienis
Nog niet 1 wedstrijd gespeeld en dan al weten dat het een miskoop is hoe dom ben je dan om dat nu al te roepen ( heel dom dus )

Kasper Dolberg

Kasper Dolberg
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 27 jaar (6 okt. 1997)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
0
0
2025/2026
Anderlecht
3
1
2024/2025
Anderlecht
31
18
2023/2024
Anderlecht
39
15

Stand Pro League 2025/2026

Pro League
GS
DS
PT
1
R. Union SG
6
11
14
2
Sint-Truiden
6
7
14
3
Mechelen
6
2
11
4
Club Brugge
5
3
10
5
Anderlecht
5
4
9

