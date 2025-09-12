Dramatisch geluid over grote Ajax-aankoop: ‘Ze hadden hem nóóit mogen halen: miskleun’

Door het vertrek van Brian Brobbey naar Sunderland moest Ajax vlak voor het verstrijken van de transfermarkt op zoek naar een nieuwe spits. Al snel werd duidelijk dat Dolberg die vacature moest gaan invullen. Op Deadline Day kwamen de Amsterdammers en Anderlecht uiteindelijk tot een akkoord over een transfer van zo’n tien miljoen euro.

De Mos heeft weinig vertrouwen in de terugkeer van Dolberg. “Dolberg? Hadden ze nooit mogen halen”, steekt de 78-jarige oud-trainer verrassend van wal. “Die jongen mist gif in zijn spel. Voor de Belgische competitie is hij misschien wel goed genoeg, maar internationaal komt hij tekort”, vervolgt hij.

De Mos komt vervolgens met een gewaagde uitspraak: “Wedden dat zijn transfer naar Ajax uitdraait op een miskleun? Eerder deze week mocht hij niet eens invallen toen Denemarken met 0-3 ging winnen in Griekenland. En in de wedstrijd daarvoor was hij een uur lang onzichtbaar in een 0-0 tegen Schotland. Dat zegt toch ook iets?”, sluit de analist af.