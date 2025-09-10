Live voetbal

Voormalig Ajax-speler Musampa (48) aangehouden: 'Administratie en luxe horloges in beslag genomen'

Kiki Musampa Ajax
Foto: © Imago
4 reacties
Frank Hoekman
10 september 2025, 16:42   Bijgewerkt: 17:21

Voormalig topvoetballer Kiki Musampa (48) is gisteren (dinsdag) aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude, zo meldt Het Parool. Musampa, oud-speler van onder meer Ajax en Atlético Madrid en sinds deze zomer assistent-trainer bij Jong Ajax, is een dag later vrijgelaten. Zijn boekhouder (65) zit volgens de Amsterdamse krant nog altijd vast.

Musampa brak midden jaren 90 van de vorige eeuw door in het Ajax van Louis van Gaal, dat in die jaren tot de wereldtop behoorde en in 1995 de Champions League won. In 1997 verruilde hij de Amsterdamse club voor Bordeaux, later zou hij onder meer voor Atlético Madrid, Manchester City en Willem II spelen. Als jeugd-, techniek- en assistent-trainer werkte hij na het beëindigen van zijn actieve loopbaan voor Ajax, Almere City, FC Volendam en Jong Oranje. Sinds deze zomer is hij assistent van Willem Weijs bij Jong Ajax.

Artikel gaat verder onder video

Het Parool schrijft dat Musampa al jarenlang problemen heeft met de belastingdienst. De FIOD verdenkt de oud-voetballer ervan dat hij samen met zijn boekhouder jarenlang gefraudeerd heeft met aangiften voor de inkomstenbelasting. In het kader daarvan zijn beiden dinsdag aangehouden. "Hun woningen zijn doorzocht, daarbij zijn administraties en luxe horloges in beslag genomen", schrijft de krant. De FIOD laat op zijn beurt aan het medium weten dat het belastingnadeel 'op meer dan 100.000 euro wordt geschat'. Musampa is woensdag aan het begin van de middag weer op vrije voeten gesteld, nadat hij een nacht in de cel had doorgebracht.

Ajax reageert in 15 woorden op aanhouding Musampa

Zowel Musampa als Ajax is door Het Parool gevraagd naar een reactie op de aanhouding. De oud-voetballer was zelf echter niet bereikbaar voor commentaar, zo laat de krant weten. Zijn werkgever komt via een woordvoerder met een zeer korte reactie: "Ajax heeft kennisgenomen van het bericht en vindt het te voorbarig om inhoudelijk te reageren."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Francesco Farioli

Amsterdamse rappers scoren hit in Portugal na overstap Farioli

  • Gisteren, 19:36
  • Gisteren, 19:36
'Ajax was de grootste vergissing van mijn leven, huichelaars en profiteurs maakten het onmogelijk'

'Ajax was de grootste vergissing van mijn leven, huichelaars en profiteurs maakten het onmogelijk'

  • Gisteren, 11:29
  • Gisteren, 11:29
Andries Noppert/ManchesterUnited

Andries Noppert stond in de belangstelling van Manchester United

  • Gisteren, 11:03
  • Gisteren, 11:03
6 4 reacties
Reageren
4 reacties
12deman
272 Reacties
73 Dagen lid
283 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

kameraden zet net een reactie op Zyech en de volgende dient zich al weer aan, houdt het dan ook nooit op?

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
613 Reacties
43 Dagen lid
1.932 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Musampa handelt in ieder geval meer dan mislintat aan de maas die alle miljoenen in de maas gooit.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.397 Reacties
1.080 Dagen lid
18.733 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Al die voetballers.. elk jaar zijn er een paar in Europa die voor de rechter moeten komen of opgepakt zijn vanwege belastingen. Is het nou zo moeilijk om gewoon belasting te betalen net als ieder ander?

Pietjanhendrik
293 Reacties
49 Dagen lid
304 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zeker een vriendje van promes

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

12deman
272 Reacties
73 Dagen lid
283 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

kameraden zet net een reactie op Zyech en de volgende dient zich al weer aan, houdt het dan ook nooit op?

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
613 Reacties
43 Dagen lid
1.932 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Musampa handelt in ieder geval meer dan mislintat aan de maas die alle miljoenen in de maas gooit.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.397 Reacties
1.080 Dagen lid
18.733 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Al die voetballers.. elk jaar zijn er een paar in Europa die voor de rechter moeten komen of opgepakt zijn vanwege belastingen. Is het nou zo moeilijk om gewoon belasting te betalen net als ieder ander?

Pietjanhendrik
293 Reacties
49 Dagen lid
304 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zeker een vriendje van promes

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Kiki Musampa

Kiki Musampa
Jong FC Volendam
Team: Volendam II
Functie: Coach
Leeftijd: 48 jaar (20 jul. 1977)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8
6
AZ
3
4
7
7
PEC
3
1
6

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel