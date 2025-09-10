Voormalig Ajax-speler Musampa (48) aangehouden: 'Administratie en luxe horloges in beslag genomen'

Voormalig topvoetballer Kiki Musampa (48) is gisteren (dinsdag) aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude, zo meldt Het Parool. Musampa, oud-speler van onder meer Ajax en Atlético Madrid en sinds deze zomer assistent-trainer bij Jong Ajax, is een dag later vrijgelaten. Zijn boekhouder (65) zit volgens de Amsterdamse krant nog altijd vast.

Musampa brak midden jaren 90 van de vorige eeuw door in het Ajax van Louis van Gaal, dat in die jaren tot de wereldtop behoorde en in 1995 de Champions League won. In 1997 verruilde hij de Amsterdamse club voor Bordeaux, later zou hij onder meer voor Atlético Madrid, Manchester City en Willem II spelen. Als jeugd-, techniek- en assistent-trainer werkte hij na het beëindigen van zijn actieve loopbaan voor Ajax, Almere City, FC Volendam en Jong Oranje. Sinds deze zomer is hij assistent van Willem Weijs bij Jong Ajax.

Het Parool schrijft dat Musampa al jarenlang problemen heeft met de belastingdienst. De FIOD verdenkt de oud-voetballer ervan dat hij samen met zijn boekhouder jarenlang gefraudeerd heeft met aangiften voor de inkomstenbelasting. In het kader daarvan zijn beiden dinsdag aangehouden. "Hun woningen zijn doorzocht, daarbij zijn administraties en luxe horloges in beslag genomen", schrijft de krant. De FIOD laat op zijn beurt aan het medium weten dat het belastingnadeel 'op meer dan 100.000 euro wordt geschat'. Musampa is woensdag aan het begin van de middag weer op vrije voeten gesteld, nadat hij een nacht in de cel had doorgebracht.

Ajax reageert in 15 woorden op aanhouding Musampa

Zowel Musampa als Ajax is door Het Parool gevraagd naar een reactie op de aanhouding. De oud-voetballer was zelf echter niet bereikbaar voor commentaar, zo laat de krant weten. Zijn werkgever komt via een woordvoerder met een zeer korte reactie: "Ajax heeft kennisgenomen van het bericht en vindt het te voorbarig om inhoudelijk te reageren."