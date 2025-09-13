Live voetbal 13

John Heitinga moet acuut ingrijpen bij Jong Ajax: ‘Niet normaal, pff’

Ajax-trainer John Heitinga
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
13 september 2025, 11:40

Rayane Bounida klopt op de deur bij de hoofdmacht van Ajax, zo stellen veel fans van de Amsterdamse club na de wedstrijd tussen Roda JC en Jong Ajax (3-3). De negentienjarige middenvelder leverde één assist en maakte veel indruk met zijn spel.

Bounida maakt dit seizoen deel uit van de beloftenploeg van Ajax, waar hij afgelopen vrijdag zelfs de aanvoerdersband droeg. De aanvallende middenvelder speelde naar behoren en was bij heel veel aanvallen van de Amsterdamse talenten betrokken. Bij de 1-2 van Kayden Wolff leverde Bounida de assist.

Het spel van de creatieveling wordt daags na het duel van Jong Ajax onder de loep genomen door veel Ajax-fans, die behoorlijk te spreken zijn over de Belg. “Bounida is echt niet normaal, pff”, reageert de een op X. “Bounida is wederom om van te watertanden. Maar gelukkig zin lieffies Berghuis en Klaassen weer verzekerd van minuten morgen”, zegt een ander kritisch.

Bounida is bezig aan zijn tweede seizoen in Amsterdamse dienst. Het talent maakte vorig seizoen zijn debuut en kwam tot twintig officiële minuten. Tot dusverre mocht de middenvelder twee keer opdraven voor Ajax 1, maar daar moet volgens de fans snel verandering in komen.

dilima1966
2.580 Reacties
824 Dagen lid
15.563 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Niet heitinga maar kroes die blijft alleen maar van buiten binnen te halen waar ze de jeugd de kans willen geven welke kans de jeugd

Pietjanhendrik
320 Reacties
52 Dagen lid
321 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Johnny is niet lekker bezig

Arena
647 Reacties
33 Dagen lid
1.842 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Vanuit Ajax is pasgeleden gemeld dat Bounida, Steur en volgens mij ook Bouwman binnenkort bij de eerste selectie gaan komen en daar de kans gaan krijgen. Dus Heitinga en consorten zijn er al lang mee bezig. Dit is weer eens een heel leuk maar volslagen overbodig bericht.

Baggio
93 Reacties
599 Dagen lid
611 Likes
Baggio
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het zal wel weer niks worden met die Heitinga zal ook wel weer laten lopen

CG
2.337 Reacties
781 Dagen lid
13.289 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Bounida mag van mij doorschuiven naar de 1e van Ajax. Nog steeds blijf ik wel twijfels houden over heijtinga. Het is niet anders !!!

TrotseVoetbalFan
2 Reacties
5 Dagen lid
5 Likes
TrotseVoetbalFan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Waarom wordt er bijna wekelijks een bericht geplaatst over deze dertien in een dozijn voetballer die we over een paar jaar terug gaan zien bij Helmond Sport. Vreemde hype

Rayane Bounida

Rayane Bounida
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 19 jaar (3 mrt. 2006)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
1
0
2025/2026
Jong Ajax
4
2
2024/2025
Ajax
1
0
2024/2025
Jong Ajax
19
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8
6
AZ
3
4
7
7
PEC
3
1
6

Complete Stand

