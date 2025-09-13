John Heitinga moet acuut ingrijpen bij Jong Ajax: ‘Niet normaal, pff’

klopt op de deur bij de hoofdmacht van Ajax, zo stellen veel fans van de Amsterdamse club na de wedstrijd tussen Roda JC en Jong Ajax (3-3). De negentienjarige middenvelder leverde één assist en maakte veel indruk met zijn spel.

Bounida maakt dit seizoen deel uit van de beloftenploeg van Ajax, waar hij afgelopen vrijdag zelfs de aanvoerdersband droeg. De aanvallende middenvelder speelde naar behoren en was bij heel veel aanvallen van de Amsterdamse talenten betrokken. Bij de 1-2 van Kayden Wolff leverde Bounida de assist.

Het spel van de creatieveling wordt daags na het duel van Jong Ajax onder de loep genomen door veel Ajax-fans, die behoorlijk te spreken zijn over de Belg. “Bounida is echt niet normaal, pff”, reageert de een op X. “Bounida is wederom om van te watertanden. Maar gelukkig zin lieffies Berghuis en Klaassen weer verzekerd van minuten morgen”, zegt een ander kritisch.

Bounida is bezig aan zijn tweede seizoen in Amsterdamse dienst. Het talent maakte vorig seizoen zijn debuut en kwam tot twintig officiële minuten. Tot dusverre mocht de middenvelder twee keer opdraven voor Ajax 1, maar daar moet volgens de fans snel verandering in komen.