Vermoedelijke opstelling Ajax: rentree Dolberg of tóch Weghorst in de spits tegen PEC?

Wie staat er zaterdagmiddag in de spits bij Ajax, dat het vanaf 16.30 uur in de eigen Johan Cruijff ArenA opneemt tegen PEC Zwolle? Kiest trainer John Heitinga voor de teruggekeerde , of behoudt zijn basisplaats bij de Amsterdammers? Dit is de vermoedelijke opstelling van Ajax tegen PEC.

Ajax speelde in de laatste speelronde voor de interlandbreak op teleurstellende wijze gelijk op bezoek bij promovendus FC Volendam (1-1). Ten opzichte van dat duel lijken drie spelers uit het basiselftal van Heitinga te gaan verdwijnen. Allereerst zou Lucas Rosa zijn basisplaats kwijtraken aan Anton Gaaei. Centraal achterin lijkt Ko Itakura te ontbreken in de basiself. De Japanse zomeraanwinst kwam niet ongeschonden uit de interlandperiode en zou plaats moeten maken voor Josip Sutalo.

Op het middenveld is er geen basisplaats weggelegd voor James McConnell, zo verklapte Heitinga vrijdag al. Kian Fitz-Jim lijkt desondanks wel uit de basis te verdwijnen en plaats te moeten maken voor Davy Klaassen. Voorin lijken Oscar Gloukh en Raúl Moro als respectievelijk links- en rechtsbuiten te blijven staan. Maar wie staat er in de punt, Dolberg of Weghorst? Wij houden het tóch op Weghorst, die in de eerste vier wedstrijden goed was voor drie goals.

Vermoedelijke opstelling Ajax tegen PEC Zwolle: Jaros; Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal; Klaassen, Taylor, Berghuis; Moro, Weghorst, Gloukh