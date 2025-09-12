Ajax moet vrezen: 'Europese top in de rij hybride van Rice en Kanté'

De ontwikkeling van (17) is ook in Engeland niet onopgemerkt gebleven. Volgens Britse media staan liefst zes Premier League-grootmachten op de stoep voor de jonge middenvelder van Ajax: Liverpool, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Manchester City én Tottenham Hotspur volgen de Belgische jeugdinternational op de voet. Ook Barcelona en Real Madrid houden zijn naam nauwlettend in de gaten.

Mokio geldt volgens scoutingrapporten als een van de meest veelbelovende talenten van zijn lichting, schrijft het medium TEAMtalk. Zijn spel wordt zelfs omschreven als een mix van Declan Rice en N’Golo Kanté: hij combineert de vooruitstuwende kracht en passing van Rice met de onvermoeibare balheroveringen en positionele scherpte van Kanté. “Zijn stijl is gebouwd voor de Premier League”, zo klinkt het.

De zeventienjarige middenvelder kwam in de zomer van 2024 over van KAA Gent, waar hij eerder de jeugdopleiding doorliep. Mokio tekende in Amsterdam een contract tot medio 2027 en wees aanbiedingen van grootmachten als Barcelona en Bayern München van de hand. Sindsdien ontwikkelt hij zich gestaag: tot nu toe kwam hij 21 keer uit voor het eerste elftal van Ajax en scoorde hij tweemaal. Dit Eredivisie-seizoen maakte hij één basisoptreden en twee invalbeurten, goed voor 61 minuten speeltijd.

Zijn veelzijdigheid maakt hem extra gewild. Naast zijn rol als controlerende middenvelder kan Mokio ook uit de voeten als centrale verdediger of linksback. De komende maanden gelden als cruciaal voor Mokio: als hij zich verder ontwikkelt, lonkt een grote transfer in de zomer van 2026.