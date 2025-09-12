Live voetbal 2

Ajax moet vrezen: 'Europese top in de rij hybride van Rice en Kanté'

Ajax-spelers Jorthy Mokio, Youri Regeer, Anton Gaaei en Davy Klaassen
Foto: © Imago
15 reacties
Dominic Mostert
12 september 2025, 14:40

De ontwikkeling van Jorthy Mokio (17) is ook in Engeland niet onopgemerkt gebleven. Volgens Britse media staan liefst zes Premier League-grootmachten op de stoep voor de jonge middenvelder van Ajax: Liverpool, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Manchester City én Tottenham Hotspur volgen de Belgische jeugdinternational op de voet. Ook Barcelona en Real Madrid houden zijn naam nauwlettend in de gaten.

Mokio geldt volgens scoutingrapporten als een van de meest veelbelovende talenten van zijn lichting, schrijft het medium TEAMtalk. Zijn spel wordt zelfs omschreven als een mix van Declan Rice en N’Golo Kanté: hij combineert de vooruitstuwende kracht en passing van Rice met de onvermoeibare balheroveringen en positionele scherpte van Kanté. “Zijn stijl is gebouwd voor de Premier League”, zo klinkt het.

Artikel gaat verder onder video

De zeventienjarige middenvelder kwam in de zomer van 2024 over van KAA Gent, waar hij eerder de jeugdopleiding doorliep. Mokio tekende in Amsterdam een contract tot medio 2027 en wees aanbiedingen van grootmachten als Barcelona en Bayern München van de hand. Sindsdien ontwikkelt hij zich gestaag: tot nu toe kwam hij 21 keer uit voor het eerste elftal van Ajax en scoorde hij tweemaal. Dit Eredivisie-seizoen maakte hij één basisoptreden en twee invalbeurten, goed voor 61 minuten speeltijd.

Zijn veelzijdigheid maakt hem extra gewild. Naast zijn rol als controlerende middenvelder kan Mokio ook uit de voeten als centrale verdediger of linksback. De komende maanden gelden als cruciaal voor Mokio: als hij zich verder ontwikkelt, lonkt een grote transfer in de zomer van 2026.

Ome Barend
304 Reacties
12 Dagen lid
400 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Toch apart dat je dan een spelertje gaat huren van Liverpool, Mc Connel zonder koopoptie. Dat is toch raar en vreemd?

Tante Barbara
46 Reacties
11 Dagen lid
19 Likes
Tante Barbara
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@KingCrimson Exact. Dat is niet uit te leggen. Wanbeleid van de bovenste plank

Ome Barend
304 Reacties
12 Dagen lid
400 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Tante Barbara inderdaad, rare keuzes.. Mokio ging als een speer van start en werd al vergeleken met namen als Seedorf.. Het is aan rookie Sjonnie om zijn spelers te laten excelleren. Een goede trainer heeft die fingerspitzengefühl. Al denk ik dat Sjonnie dat niet kan, zijn dagen zijn echt geteld en dat is misschien maar goed ook voor iedereen die Ajax een warm hart toedraagt.

Vriendje Stokvis
1.295 Reacties
358 Dagen lid
8.034 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat is niet vreemd hoor. Heitinga heeft gewoon geen vertrouwen in die jongen anders laat hij hem wel spelen.

Arena
627 Reacties
32 Dagen lid
1.793 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Ajax moet helemaal niet vrezen. Als Mokio zich blijft doorontwikkelen mogen de gegadigden straks fijn de beurs trekken en met een beetje pech mogen ze dan zélf vrezen wat ze moeten betalen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.405 Reacties
1.082 Dagen lid
18.752 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Die gast praat gewoon met zijn eigen accountjes😂. Ik trek dit niet meer hoor, je hoopt dat i soms nog echt serieus zou worden.

Arena
627 Reacties
32 Dagen lid
1.793 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Ik niet. Ik hoop dat ie verdwijnt.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
651 Reacties
45 Dagen lid
2.020 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

@kramer, dat krijg je als je teveel pilletjes neemt haha

Vriendje Stokvis
1.295 Reacties
358 Dagen lid
8.034 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Carnica, Sticks,Storm, en King Crimson de eerste zijn in ieder geval wel weg.

ERIMIR
3.517 Reacties
432 Dagen lid
37.886 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 7
    + 1
avatar

Talenten bij Ajax trekken altijd Europese topclubs aan, niks nieuws onder de zon. Ajax laat zich nooit gek maken en talenten krijgen altijd de tijd en ruimte om zich goed te ontwikkelen.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
479 Reacties
1.081 Dagen lid
4.834 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@ERIMIR toch had ik als voetballiefhebber gehoopt dat hij meer zou spelen. Vooral omdat Ajax tegen de laagvlieger speelde in het begin van de competitie. Vlieguren zijn belangrijk.

ERIMIR
3.517 Reacties
432 Dagen lid
37.886 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Mike, ben ik met je eens. Ik weet niet precies wat de achterliggende gedachte van de club hiervan is. Wat ik vermoed is dat ze toch een beetje voorzichtiger zijn geworden met het inbrengen van talentvolle jonge spelers. Als je kijkt naar Godts bijv. die had vorig seizoen een periode dat hij heel goed was, geblesseerd raakte en de laatste tijd niet meer het oude niveau haalde. En ook Bouwman, die speelde in de voorbereiding een aantal wedstrijden achter elkaar en raakte in de wedstrijd tegen Volendam geblesseerd. Heeft denk ik ook met de overbelasting van jonge spelers te maken .

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
651 Reacties
45 Dagen lid
2.020 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Achteraan aansluiten en dan voor minimaal 85mln verkopen. Top2 zijn premium prijzen en anders zoeken ze maar verder.

Voetbalanalist
156 Reacties
26 Dagen lid
132 Likes
Voetbalanalist
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Arena, onthoud je het effe 85 miljoen geroepen

Arena
627 Reacties
32 Dagen lid
1.793 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ja dat is 1 persoon die het roept. Het wordt dus niet "massaal" geroepen en ook niet "door de kenners hier" en ook niet door "de meeste". Onthou jij (of beter gezegd: jullie) dát dan even?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Jorthy Mokio

Jorthy Mokio
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 17 jaar (29 feb. 2008)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong Ajax
1
0
2025/2026
Ajax
3
0
2024/2025
Jong Ajax
17
2
2024/2025
Ajax
11
1

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8
6
AZ
3
4
7
7
PEC
3
1
6

