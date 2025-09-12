Ajax moet vrezen: 'Europese top in de rij hybride van Rice en Kanté'

De ontwikkeling van Jorthy Mokio (17) is ook in Engeland niet onopgemerkt gebleven. Volgens Britse media staan liefst zes Premier League-grootmachten op de stoep voor de jonge middenvelder van Ajax: Liverpool, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Manchester City én Tottenham Hotspur volgen de Belgische jeugdinternational op de voet. Ook Barcelona en Real Madrid houden zijn naam nauwlettend in de gaten.
Mokio geldt volgens scoutingrapporten als een van de meest veelbelovende talenten van zijn lichting, schrijft het medium TEAMtalk. Zijn spel wordt zelfs omschreven als een mix van Declan Rice en N’Golo Kanté: hij combineert de vooruitstuwende kracht en passing van Rice met de onvermoeibare balheroveringen en positionele scherpte van Kanté. “Zijn stijl is gebouwd voor de Premier League”, zo klinkt het.
De zeventienjarige middenvelder kwam in de zomer van 2024 over van KAA Gent, waar hij eerder de jeugdopleiding doorliep. Mokio tekende in Amsterdam een contract tot medio 2027 en wees aanbiedingen van grootmachten als Barcelona en Bayern München van de hand. Sindsdien ontwikkelt hij zich gestaag: tot nu toe kwam hij 21 keer uit voor het eerste elftal van Ajax en scoorde hij tweemaal. Dit Eredivisie-seizoen maakte hij één basisoptreden en twee invalbeurten, goed voor 61 minuten speeltijd.
Zijn veelzijdigheid maakt hem extra gewild. Naast zijn rol als controlerende middenvelder kan Mokio ook uit de voeten als centrale verdediger of linksback. De komende maanden gelden als cruciaal voor Mokio: als hij zich verder ontwikkelt, lonkt een grote transfer in de zomer van 2026.
@Tante Barbara inderdaad, rare keuzes.. Mokio ging als een speer van start en werd al vergeleken met namen als Seedorf.. Het is aan rookie Sjonnie om zijn spelers te laten excelleren. Een goede trainer heeft die fingerspitzengefühl. Al denk ik dat Sjonnie dat niet kan, zijn dagen zijn echt geteld en dat is misschien maar goed ook voor iedereen die Ajax een warm hart toedraagt.
Die gast praat gewoon met zijn eigen accountjes😂. Ik trek dit niet meer hoor, je hoopt dat i soms nog echt serieus zou worden.
@kramer, dat krijg je als je teveel pilletjes neemt haha
@ERIMIR toch had ik als voetballiefhebber gehoopt dat hij meer zou spelen. Vooral omdat Ajax tegen de laagvlieger speelde in het begin van de competitie. Vlieguren zijn belangrijk.
@Mike, ben ik met je eens. Ik weet niet precies wat de achterliggende gedachte van de club hiervan is. Wat ik vermoed is dat ze toch een beetje voorzichtiger zijn geworden met het inbrengen van talentvolle jonge spelers. Als je kijkt naar Godts bijv. die had vorig seizoen een periode dat hij heel goed was, geblesseerd raakte en de laatste tijd niet meer het oude niveau haalde. En ook Bouwman, die speelde in de voorbereiding een aantal wedstrijden achter elkaar en raakte in de wedstrijd tegen Volendam geblesseerd. Heeft denk ik ook met de overbelasting van jonge spelers te maken .
Achteraan aansluiten en dan voor minimaal 85mln verkopen. Top2 zijn premium prijzen en anders zoeken ze maar verder.
@Tante Barbara inderdaad, rare keuzes.. Mokio ging als een speer van start en werd al vergeleken met namen als Seedorf.. Het is aan rookie Sjonnie om zijn spelers te laten excelleren. Een goede trainer heeft die fingerspitzengefühl. Al denk ik dat Sjonnie dat niet kan, zijn dagen zijn echt geteld en dat is misschien maar goed ook voor iedereen die Ajax een warm hart toedraagt.
Die gast praat gewoon met zijn eigen accountjes😂. Ik trek dit niet meer hoor, je hoopt dat i soms nog echt serieus zou worden.
@kramer, dat krijg je als je teveel pilletjes neemt haha
@ERIMIR toch had ik als voetballiefhebber gehoopt dat hij meer zou spelen. Vooral omdat Ajax tegen de laagvlieger speelde in het begin van de competitie. Vlieguren zijn belangrijk.
@Mike, ben ik met je eens. Ik weet niet precies wat de achterliggende gedachte van de club hiervan is. Wat ik vermoed is dat ze toch een beetje voorzichtiger zijn geworden met het inbrengen van talentvolle jonge spelers. Als je kijkt naar Godts bijv. die had vorig seizoen een periode dat hij heel goed was, geblesseerd raakte en de laatste tijd niet meer het oude niveau haalde. En ook Bouwman, die speelde in de voorbereiding een aantal wedstrijden achter elkaar en raakte in de wedstrijd tegen Volendam geblesseerd. Heeft denk ik ook met de overbelasting van jonge spelers te maken .
Achteraan aansluiten en dan voor minimaal 85mln verkopen. Top2 zijn premium prijzen en anders zoeken ze maar verder.