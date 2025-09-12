Heitinga heeft mededeling voor Weghorst: ‘Ik heb hem wel even gebeld: hij kent zijn rol’

John Heitinga heeft contact gezocht met na de komst van naar Ajax. Door de komst van de Deen is het nog maar de vraag of Weghorst zijn basisplaats behoudt bij de nummer vijf van het huidige VriendenLoterij Eredivisie-seizoen.

“Ik heb Wout wel even gebeld, ja. Op de dag nadat Kasper gecontracteerd was”, zegt Heitinga eerlijk op de persconferentie voorafgaand aan het duel tegen PEC Zwolle (aankomende zaterdag). “Wout kent zijn rol en Wout weet hoe ik over hem denk. Voor Wout en Kasper geldt hetzelfde: ze moeten gewoon gas gaan geven”, vervolgt de oefenmeester van de Amsterdammers.

“We kennen Wout, jullie kennen Wout. Ik ben blij dat Wout bij Ajax speelt, laat hem af en toe maar een beetje oorlog maken”, zegt de oud-verdediger vervolgens. In de voetballerij wordt de term ‘oorlog maken’ vaak gebruikt als spelers in de slotfase van een wedstrijd in het veld komen om een doelpunt te forceren. Het is niet duidelijk of Heitinga hierop doelt met zijn uitspraken.

“Voor mij is duidelijkheid het allerbelangrijkste. Wout weet waar hij aan toe is, Kasper ook”, sluit de Ajax-trainer af. Dolberg kwam vorige week, op Deadline Day, over van Anderlecht nadat Brian Brobbey de Amsterdamse club had ingeruild voor Sunderland.