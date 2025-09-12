Live voetbal

'Kroes bezig aan laatste maanden bij Ajax'

Alex Kroes exit
Tijmen Gerritsen
12 september 2025, 10:45

Alex Kroes is bezig aan zijn laatste maanden als technisch directeur bij Ajax. Dat sterke vermoeden heeft podcastmaker Bart Sanders van de populaire Ajax-podcast de Pantelic Podcast. Sanders draagt meerdere argumenten aan waarom hij een spoedig vertrek van Kroes verwacht.

Ten eerste viel Sanders een verspreking van Kroes op: "Ik vond het toch wel bijzonder dat Kroes zich versprak in zijn interview bij AjaxTV. Het ging over de komende window en toen zei hij snel windows. Ja, ik kan mij eerlijk gezegd niet aan de indruk onttrekken dat Kroes bezig is aan zijn laatste maanden als technisch directeur van Ajax", geeft Sanders aan.

Vervolgens wordt Sanders gevraagd waar dat vermoeden vandaan komt: "Waarom ik dat denk? Nou, zijn contract loopt af. Dan nog de verspreking bij AjaxTV en ik heb ook in de wandelgangen gehoord dat deze baan erg veel impact op hem heeft. En daarnaast heeft hij eigenlijk ook niet als technisch directeur getekend, maar als algemeen directeur. Mijn gevoel zegt dat het de laatste maanden zijn bij Ajax, als technisch directeur in ieder geval."

Kroes is inmiddels zo'n 1,5 jaar actief als technisch directeur bij Ajax. Hij kreeg direct te maken met grote uitdagingen, vanwege de erfenis die de gefaalde beleidsbepaler Sven Mislintat achterliet in Amsterdam. Daarom moest Kroes in eerste instantie voornamelijk veel bezuinigen en kon hij geen grote investeringen doen.

Ome Barend
299 Reacties
12 Dagen lid
391 Likes
Ome Barend
avatar

Ajax is beter af zonder Kroes.

FC Onkruid
120 Reacties
114 Dagen lid
229 Likes
FC Onkruid
avatar

@KC aka Ome Barend. Dat zegt een Hobbit uit Rommeldam aan de Maas. En je weet toch KC. That Hobbits are gay.

Ome Barend
299 Reacties
12 Dagen lid
391 Likes
Ome Barend
avatar

@FC Onkruid nee dat weet ik niet, jij bent blijkbaar wel op de hoogte.. beetje kinderachtig niveau dit. Redactie kijkt u mee?

Willemklein1950
89 Reacties
561 Dagen lid
1.009 Likes
Willemklein1950
avatar

@Ome Barend Kan je verwachten Ome B als je zelf overal van die inhoudsloze commentaren levert. Mvg Willem Klein

Henk Postulart
93 Reacties
967 Dagen lid
918 Likes
Henk Postulart
avatar

@Willemklein1950 Precies dat dus!

Arena
621 Reacties
32 Dagen lid
1.776 Likes
Arena
avatar

@Willemklein1950: de spijker op zijn kop!

Tante Barbara
42 Reacties
11 Dagen lid
16 Likes
Tante Barbara
avatar

@KingCrimson correct.

Voetbalhoofdstad
643 Reacties
45 Dagen lid
2.003 Likes
Voetbalhoofdstad
avatar

Crisom is een beetje selectief. Kijkt de redactie ook mee naar alle persoonlijke opmerkingen die ik en anderen van de feijenoorders krijgen?

Ome Barend
299 Reacties
12 Dagen lid
391 Likes
Ome Barend
avatar

@Tante Barbara zie je het ook.. benoem alleen feiten of een correcte eigen mening en dat is blijkbaar zo tegen het zere been van sommige hier dat ze maar met onnodige persoonlijke aanvallen komen die niet kloppen.

Hops
271 Reacties
1.081 Dagen lid
1.029 Likes
Hops
avatar

@Voetbalhoofdstad

. Heb je heel goed terk zeug

12deman
283 Reacties
75 Dagen lid
285 Likes
12deman
avatar

Contract voor onbepaalde tijd dan,........................

Dug out
394 Reacties
685 Dagen lid
3.255 Likes
Dug out
avatar

Kroes heeft als Technisch directeur toch wat blunders gemaakt. Farioli had hij nooit moeten inruilen voor Heitinga.

Arena
621 Reacties
32 Dagen lid
1.776 Likes
Arena
avatar

Farioli en Kroes kwamen niet uit de onderhandelingen voor een nieuw contract. Farioli wilde andere dingen en méér dan Kroes kon geven. Dan ga je uit elkaar. Farioli is niet ingeruild. Dat is een misvatting.

Ome Barend
299 Reacties
12 Dagen lid
391 Likes
Ome Barend
avatar

@Arena Niks van waar. En val eens mensen niet zo lastig die hun eerlijke meningen geven. Het is hier geen FcSticks maar FCUpdate. Wordt tijd dat jij eens pas op de plaats maakt.

ERIMIR
3.515 Reacties
432 Dagen lid
37.875 Likes
ERIMIR
avatar

Een beetje voorbarige conclusies dit. Ik zie niet waar hij grote blunders heeft begaan. Ten opzichte van vorig seizoen heeft hij toch het salarishuis fors omlaag weten te krijgen, overbodige spelers verkocht en/of verhuurd en tenslotte de selectie op een aantal plekken versterkt. Tenzij hij zelf weg wilt, hoeft hij dat voor mij (nog) niet.

Arena
621 Reacties
32 Dagen lid
1.776 Likes
Arena
avatar

Het is weer speculeertijd. Ik ben van mening dat Kroes toch behoorlijk wat goede zetten heeft gedaan voor Ajax. Er zijn wat overbodige (Mislintat)spelers van de gedaan, het salarishuis is er een heel stuk beter op geworden. En natuurlijk had het allemaal beter gekund maar dat is altijd zo. De Mislintat perikelen zijn nog niet uit de lucht. Ik sluit me voorlopig aan bij ERIMIR dat Kroes op dit moment (nog) niet weg hoeft. Maar het moge duidelijk zijn dat ik liever een betere TD bij de club zou zien. Wie? Geen idee. Voor Heitinga geldt wat mij betreft hetzelfde. Prima jongen, kind van de club, maar als hij de zaken niet binnen afzienbare tijd op de rails krijgt zal ie toch moeten vertrekken.

Voetbalfanaat
481 Reacties
1.021 Dagen lid
2.876 Likes
Voetbalfanaat
avatar

@Arena als je moet puinruimen vanwege de puinhoop die een ander (Mislintat) voor je heeft achter gelaten moet je ook impopulaire maatregelen nemen en heb je altijd voor en tegenstanders. Kroes heeft niet stil gezeten en met de middelen die hij had meer dan zijn best gedaan wat anderen daarvan ook vinden.

CG
2.331 Reacties
780 Dagen lid
13.288 Likes
CG
avatar

En toch dat ik denk dat hij wel eens weg zal/kan gaan !!

Quarlon
715 Reacties
1.081 Dagen lid
3.484 Likes
Quarlon
avatar

Het is toch altijd wel lastig als 1 of andere onbeduidende podcastmaker iets vermoed en dat het dan (in de kop) als waarheid wordt gepresenteerd door fcupdate. Dat een contract afloopt kan, maar het kan ook verlengd worden. Dat is nogal mager voor een vermoeden. En als hij als algemeen directeur gekomen is en nu technisch directeur is is het wel goed voor de organisatie dat dat nu weer gescheiden wordt. Zoals wel vaker zal het eerder afhangen van de prestaties die behaald worden

ERIMIR
3.515 Reacties
432 Dagen lid
37.875 Likes
ERIMIR
avatar

@Quarlon, die functie van algemeen en technisch directeur is al gescheiden bij Ajax of bedoel je dat ook?

Denis
46 Reacties
343 Dagen lid
87 Likes
Denis
avatar

Zou goed kunnen kloppen. Ajax is jaren bezig met de schade van mislintac op te lossen. incl kroes. daarin heeft hij goed werkt verricht voor ajax.

Mike
478 Reacties
1.081 Dagen lid
4.833 Likes
Mike
avatar

Zou het zonde vinden. Ajax eindelijk weer rust in huis met duidelijke lijn. Kunnen we eindelijk 020 op het veld (proberen te) verslaan. Mooiste overwinningen, mooiste competitie als er teams zijn die elkaar tot het maximale pushen. Maakt de competitie beter, de spelers en meer vermaak.

