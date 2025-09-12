'Kroes bezig aan laatste maanden bij Ajax'

Alex Kroes is bezig aan zijn laatste maanden als technisch directeur bij Ajax. Dat sterke vermoeden heeft podcastmaker Bart Sanders van de populaire Ajax-podcast de Pantelic Podcast. Sanders draagt meerdere argumenten aan waarom hij een spoedig vertrek van Kroes verwacht.
Ten eerste viel Sanders een verspreking van Kroes op: "Ik vond het toch wel bijzonder dat Kroes zich versprak in zijn interview bij AjaxTV. Het ging over de komende window en toen zei hij snel windows. Ja, ik kan mij eerlijk gezegd niet aan de indruk onttrekken dat Kroes bezig is aan zijn laatste maanden als technisch directeur van Ajax", geeft Sanders aan.
Vervolgens wordt Sanders gevraagd waar dat vermoeden vandaan komt: "Waarom ik dat denk? Nou, zijn contract loopt af. Dan nog de verspreking bij AjaxTV en ik heb ook in de wandelgangen gehoord dat deze baan erg veel impact op hem heeft. En daarnaast heeft hij eigenlijk ook niet als technisch directeur getekend, maar als algemeen directeur. Mijn gevoel zegt dat het de laatste maanden zijn bij Ajax, als technisch directeur in ieder geval."
Kroes is inmiddels zo'n 1,5 jaar actief als technisch directeur bij Ajax. Hij kreeg direct te maken met grote uitdagingen, vanwege de erfenis die de gefaalde beleidsbepaler Sven Mislintat achterliet in Amsterdam. Daarom moest Kroes in eerste instantie voornamelijk veel bezuinigen en kon hij geen grote investeringen doen.
Crisom is een beetje selectief. Kijkt de redactie ook mee naar alle persoonlijke opmerkingen die ik en anderen van de feijenoorders krijgen?
Een beetje voorbarige conclusies dit. Ik zie niet waar hij grote blunders heeft begaan. Ten opzichte van vorig seizoen heeft hij toch het salarishuis fors omlaag weten te krijgen, overbodige spelers verkocht en/of verhuurd en tenslotte de selectie op een aantal plekken versterkt. Tenzij hij zelf weg wilt, hoeft hij dat voor mij (nog) niet.
Het is weer speculeertijd. Ik ben van mening dat Kroes toch behoorlijk wat goede zetten heeft gedaan voor Ajax. Er zijn wat overbodige (Mislintat)spelers van de gedaan, het salarishuis is er een heel stuk beter op geworden. En natuurlijk had het allemaal beter gekund maar dat is altijd zo. De Mislintat perikelen zijn nog niet uit de lucht. Ik sluit me voorlopig aan bij ERIMIR dat Kroes op dit moment (nog) niet weg hoeft. Maar het moge duidelijk zijn dat ik liever een betere TD bij de club zou zien. Wie? Geen idee. Voor Heitinga geldt wat mij betreft hetzelfde. Prima jongen, kind van de club, maar als hij de zaken niet binnen afzienbare tijd op de rails krijgt zal ie toch moeten vertrekken.
@Arena als je moet puinruimen vanwege de puinhoop die een ander (Mislintat) voor je heeft achter gelaten moet je ook impopulaire maatregelen nemen en heb je altijd voor en tegenstanders. Kroes heeft niet stil gezeten en met de middelen die hij had meer dan zijn best gedaan wat anderen daarvan ook vinden.
Het is toch altijd wel lastig als 1 of andere onbeduidende podcastmaker iets vermoed en dat het dan (in de kop) als waarheid wordt gepresenteerd door fcupdate. Dat een contract afloopt kan, maar het kan ook verlengd worden. Dat is nogal mager voor een vermoeden. En als hij als algemeen directeur gekomen is en nu technisch directeur is is het wel goed voor de organisatie dat dat nu weer gescheiden wordt. Zoals wel vaker zal het eerder afhangen van de prestaties die behaald worden
Zou het zonde vinden. Ajax eindelijk weer rust in huis met duidelijke lijn. Kunnen we eindelijk 020 op het veld (proberen te) verslaan. Mooiste overwinningen, mooiste competitie als er teams zijn die elkaar tot het maximale pushen. Maakt de competitie beter, de spelers en meer vermaak.
