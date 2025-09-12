'Kroes bezig aan laatste maanden bij Ajax'

Alex Kroes is bezig aan zijn laatste maanden als technisch directeur bij Ajax. Dat sterke vermoeden heeft podcastmaker Bart Sanders van de populaire Ajax-podcast de Pantelic Podcast. Sanders draagt meerdere argumenten aan waarom hij een spoedig vertrek van Kroes verwacht.

Ten eerste viel Sanders een verspreking van Kroes op: "Ik vond het toch wel bijzonder dat Kroes zich versprak in zijn interview bij AjaxTV. Het ging over de komende window en toen zei hij snel windows. Ja, ik kan mij eerlijk gezegd niet aan de indruk onttrekken dat Kroes bezig is aan zijn laatste maanden als technisch directeur van Ajax", geeft Sanders aan.

Artikel gaat verder onder video

Vervolgens wordt Sanders gevraagd waar dat vermoeden vandaan komt: "Waarom ik dat denk? Nou, zijn contract loopt af. Dan nog de verspreking bij AjaxTV en ik heb ook in de wandelgangen gehoord dat deze baan erg veel impact op hem heeft. En daarnaast heeft hij eigenlijk ook niet als technisch directeur getekend, maar als algemeen directeur. Mijn gevoel zegt dat het de laatste maanden zijn bij Ajax, als technisch directeur in ieder geval."

Kroes is inmiddels zo'n 1,5 jaar actief als technisch directeur bij Ajax. Hij kreeg direct te maken met grote uitdagingen, vanwege de erfenis die de gefaalde beleidsbepaler Sven Mislintat achterliet in Amsterdam. Daarom moest Kroes in eerste instantie voornamelijk veel bezuinigen en kon hij geen grote investeringen doen.