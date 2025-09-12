Live voetbal

Ajax-fans voorzien bijzondere trainerswissel: ‘In één interview meer zinnigs gezegd dan Heitinga’

Ajax-trainer John Heitinga
Foto: © Imago
0 reacties
Luuk van Grinsven
12 september 2025, 09:46

Ajax heeft donderdagavond een grote stap gezet richting de laatste voorronde van de UEFA Women’s Europa Cup. De vrouwenploeg van de Amsterdammers was met 2-0 te sterk voor het Oostenrijkse Sturm Graz. Na afloop verscheen trainer Anouk Bruil voor de interviewcamera’s, waar ze een zeer sterke indruk maakte op de fans.

Ajax speelde donderdag de eerste kwalificatieronde en sloeg pas in de tweede helft toe tegen Sturm Graz. Danique Noordman en Mirte van Koppen bepaalden de einduitslag op 2-0 en bezorgden Ajax Vrouwen daarmee een uitstekende uitgangspositie voor de return (donderdag 18 september). De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de laatste kwalificatieronde van het nieuwe Europese toernooi voor vrouwen, een niveau onder de Women’s Champions League.

Artikel gaat verder onder video

Na afloop van het duel verscheen hoofdtrainer Bruil voor clubcamera’s voor een interview. De coach liet een sterke analyse los en kwam uitstekend uit haar woorden, wat voor zeer positieve reacties zorgt. Door een groot deel van de Ajax-fans wordt direct een vergelijking met John Heitinga – de hoofdtrainer van de mannenploeg van Ajax – gemaakt: “Zegt in één interview voetbalinhoudelijk meer zinnigs dan Heitinga sinds hij terug is als hoofdtrainer”, luidt een reactie bijvoorbeeld.

Bruil, die de vertrokken Hesterine de Reus opvolgde, komt inhoudelijk erg sterk over. Aanvankelijk waren de verwachtingen overigens niet hoog in Bruil. Eind juli klonk er veel kritiek nadat Ajax een video tweette van een training waarop alle aanwijzingen van de trainer te horen waren. “Dit is het meest gênante dat ik ooit heb gezien”, klonk een vernietigende reactie destijds.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord-teamfoto tegen Fenerbahçe

Feyenoord opvallend hoge kans toegedicht op Europa League-winst, ook CL-verwachtingen Ajax en PSV bekend

  • Gisteren, 19:49
  • Gisteren, 19:49
Frank de Boer

'Onbekwame' Frank de Boer neergesabeld: 'Hij begrijpt helemaal niks van voetbal'

  • Gisteren, 17:40
  • Gisteren, 17:40
Ronald Koeman

Koeman wordt gered, gemiste kans Ajax en revancheweek PSV? Genoeg te bespreken in FCUpdate Extra Tijd

  • Gisteren, 17:15
  • Gisteren, 17:15
8 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

A. Bruil

A. Bruil
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 31 jaar (28 jun. 1994)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
3
7
9
2
NEC
4
10
9
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel