Ajax-fans voorzien bijzondere trainerswissel: ‘In één interview meer zinnigs gezegd dan Heitinga’

Ajax heeft donderdagavond een grote stap gezet richting de laatste voorronde van de UEFA Women’s Europa Cup. De vrouwenploeg van de Amsterdammers was met 2-0 te sterk voor het Oostenrijkse Sturm Graz. Na afloop verscheen trainer Anouk Bruil voor de interviewcamera’s, waar ze een zeer sterke indruk maakte op de fans.

Ajax speelde donderdag de eerste kwalificatieronde en sloeg pas in de tweede helft toe tegen Sturm Graz. Danique Noordman en Mirte van Koppen bepaalden de einduitslag op 2-0 en bezorgden Ajax Vrouwen daarmee een uitstekende uitgangspositie voor de return (donderdag 18 september). De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de laatste kwalificatieronde van het nieuwe Europese toernooi voor vrouwen, een niveau onder de Women’s Champions League.

Na afloop van het duel verscheen hoofdtrainer Bruil voor clubcamera’s voor een interview. De coach liet een sterke analyse los en kwam uitstekend uit haar woorden, wat voor zeer positieve reacties zorgt. Door een groot deel van de Ajax-fans wordt direct een vergelijking met John Heitinga – de hoofdtrainer van de mannenploeg van Ajax – gemaakt: “Zegt in één interview voetbalinhoudelijk meer zinnigs dan Heitinga sinds hij terug is als hoofdtrainer”, luidt een reactie bijvoorbeeld.

Bruil, die de vertrokken Hesterine de Reus opvolgde, komt inhoudelijk erg sterk over. Aanvankelijk waren de verwachtingen overigens niet hoog in Bruil. Eind juli klonk er veel kritiek nadat Ajax een video tweette van een training waarop alle aanwijzingen van de trainer te horen waren. “Dit is het meest gênante dat ik ooit heb gezien”, klonk een vernietigende reactie destijds.