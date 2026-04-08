Guus Hiddink zwaar ontgoocheld in Ziggo Sport-studio: ‘Ik zit er verslagen bij’

8 april 2026, 23:22
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Guus Hiddink zit zwaar aangeslagen in de studio van Ziggo Sport na de kansloze 2-0 nederlaag van Liverpool in de Champions League tegen Paris Saint-Germain De oud-trainer en analist had veel meer van de Engelsen verwacht in het eerste kwartfinaleduel.

Liverpool-trainer Arne Slot koos in het Parc des Princes voor een vrij behoudende opstelling. De Nederlandse oefenmeester slachtofferde sterspeler Mohamed Salah, die op de reservebank begon en daar de gehele wedstrijd bleef zitten, en koos voor een vijfmansdefensie.

Toch wist PSG kans op kans te creëren en uiteindelijk twee doelpunten te maken, via Désiré Doué en Khvicha Kvaratskhelia. Liverpool wist daar in aanvallend opzicht vrijwel niets tegenover te brengen.

“Ik zit er eerlijk gezegd wel een beetje verslagen bij”, mompelt Hiddink na afloop. “Ondanks het accent op de defensie geven ze toch drie, vier open mogelijkheden weg. Dan denk ik: waarom speel je niet met meer initiatief naar voren? Het is denk ik een beetje uit angst geboren. Ik zit er een beetje verslagen bij wat dat betreft.”

Hiddink vindt het onbegrijpelijk dat Liverpool niet iets meer van eigen kracht uit is gegaan. “Ze kregen een paar halve kansjes. Dan denk ik: daar kun je toch wel op voortborduren? Ik vond het jammer. Je moet thuis met lef gaan spelen. Je kunt niet hetzelfde stramien gaan toepassen als dat je nu gedaan hebt. Dan ga je maar met eer ten onder. Je moet wel de strijd aangaan.”

Collega-analist Wim Kieft is evenmin onder de indruk geraakt van Liverpool. “Het voetbal is matig. PSG heeft drie, vier grote uitgespeelde kansen laten liggen. Liverpool heeft daar helemaal niks tegenover gesteld”, aldus de oud-spits.

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

