Barcelona op rand van de afgrond in Champions League na thuisnederlaag

8 april 2026, 22:56
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Barcelona staat op de rand van de afgrond in de Champions League. De formatie van trainer Hansi Flick verloor het eerste kwartfinaleduel met Atlético Madrid woensdagavond in eigen huis met 0-2 en staat volgende week tijdens de return dus voor een hels karwei. Barcelona speelde de gehele tweede helft met een man minder, nadat centrale verdediger Pau Cubarsí in de slotfase van de eerste helft rood kreeg.

In een aantrekkelijke openingsfase was de eerste grote kans voor Atlético Madrid. Julián Álvarez zette een knappe individuele actie in, waarna de inzet van de Argentijn werd gekeerd door doelman Joan García. In de achttiende minuut van de wedstrijd leek Marcus Rashford Barcelona op voorsprong te schieten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd omdat aangever Lamine Yamal buitenspel stond.

Barcelona had daarna het overwicht, maar in de absolute slotfase van de eerste helft kwam de wedstrijd compleet op zijn kop te staan. Cubarsí werd met rood van het veld gestuurd na een overtreding op de doorgebroken Giuliano Simeone en de vrije trap die daarop volgde werd vervolgens magistraal benut door Julián Álvarez: 0-1.

Barcelona moest de gehele tweede helft zodoende met een man minder spelen, maar daar was op het veld aanvankelijk weinig van te merken. Het elftal van Flick was de bovenliggende partij en kreeg kansen op de gelijkmaker. De beste kans was kort na rust voor Rashford, maar hij schoot de bal in het zijnet.

Barcelona maakte nadrukkelijk aanspraak op de gelijkmaker, maar twintig minuten voor tijd viel aan de overzijde plots de 0-2. Invaller Alexander Sørloth dook na een voorzet van Matteo Ruggeri op bij de eerste paal en tikte vakkundig binnen. Daarna vloeiden de krachten weg bij Barcelona en kwam het scorebord niet meer in beweging.

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

