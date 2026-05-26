René van der Gijp weet hoe Curaçao Duitsland kan verslaan op WK

René van der Gijp tempert de verwachtingen op Curaçao voor de historische WK-wedstrijd van het eiland tegen Duitsland. De vaste tafelgast van Vandaag Inside stelt bij KieftJansenEgmondGijp dat de ploeg van bondscoach Dick Advocaat alleen een kans maakt als het hantavirus uitbreekt bij de Duitse opponent.

De analist verblijft deze maand op Curaçao voor de dagelijkse opnames van de podcast KieftJansenEgmondGijp bij The Kontiki Beach Resort. Samen met Wim Kieft, Rob Jansen en Michel van Egmond bespreekt hij daar onder meer de historische eerste WK-deelname van het eiland. Curaçao is voor het eindtoernooi ingedeeld in Groep E en speelt op 14 juni in Houston de openingswedstrijd tegen de ploeg van de Duitse bondscoach Julian Nagelsmann.

Van der Gijp adviseert om vertrouwen te temperen

Ondanks het naderende debuut op het wereldpodium, merkt Van der Gijp dat het WK-enthousiasme nog niet overal even hoog is, al liep hij onlangs wel enkele zeer optimistische eilandbewoners tegen het lijf. "Na de uitzending begonnen mensen bij de benzinepomp te schreeuwen dat ze van Duitsland gaan winnen", vertelt hij lachend.

Voor de podcastmaker is het dan ook duidelijk dat een stunt uitgesloten is. "Ik heb het idee: temper dat vertrouwen nou, vind het leuk dat je meedoet, maar hoe je presteert maakt niet uit. Alleen als het hantavirus uitbreekt bij de Duitsers winnen ze, anders kun je het vergeten", aldus Van der Gijp.

Analist laat eerste weken van het toernooi aan zich voorbijgaan

Verder kijkt de televisiepersoonlijkheid nog niet echt uit naar de beginfase van het mondiale toernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. "De eerste drie weken wordt het sowieso niets. Kaapverdië laat ik aan me voorbijgaan", stelt hij stellig.

Volgens het vaste gezicht van SBS6 komt de echte spanning pas later in het toernooi. "De laatste twee weken gaat het pas echt los. Dat is altijd zo. Het wordt nu wel heel veel, steeds meer elftallen. Over vier jaar komen er weer zestien bij", besluit hij.