Wesley Sneijder geeft leugen na 22 jaar toe

Wesley Sneijder heeft toegegeven dat hij als voetballer een leugen om bestwil vertelde. In 2004 vertelde hij niet de waarheid over een akkefietje met Ronald Koeman, die toen de trainer van Ajax was.

Sneijder maakte in augustus 2004 als invaller een doelpunt in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen FC Utrecht, waarna hij 'fuck you' riep richting de bank. Hij was boos omdat hij niet in de basiself stond. Het leverde Sneijder een boete op wegens 'ontoelaatbaar gedrag'. Zelf ontkende Sneijder toen dat zijn boodschap gericht was aan Koeman, maar nu geeft hij toe dat hij wel degelijk op de trainer doelde.

Na het maken van zijn doelpunt liet Sneijder zich overmannen door de emoties. “Voor mijn gevoel maakte ik de winnende aan het einde van de wedstrijd. Maar we kregen daarna nog de 1-1 tegen. We verloren in de verlenging met 4-1 of zoiets.” De herinnering van Sneijder is niet heel scherp meer. Hij maakte de 2-1 in de 80ste minuut, waarna Utrecht in de reguliere speeltijd nog met 2-4 won.

"Maar in ieder geval: ik deed dat dus. Ik dacht: nu heb ik gescoord, de winnende gemaakt en klaar. Maar uiteindelijk kregen we de deksel op de neus. En ik was natuurlijk in de media meteen onderwerp van gesprek. Het was een beetje frustratie”, zegt hij in de podcast Wes & Raf, met oud-ploeggenoot Rafael van der Vaart.

Presentator Wytse van der Goot roept in herinnering dat Sneijder ‘fuck you’ riep. Dat bevestigt hij. “Ja. Ik was jong. Negentien, twintig denk ik.” Sneijder was inderdaad twintig jaar.

“Wat wel zo was: ik zei natuurlijk dat het niet richting Koeman was. Dat was natuurlijk niet waar, want het was wel richting hem”, geeft hij toe. “Maar het mooiste was dat hij het liet gaan. De volgende ochtend moest ik bij hem komen. Ik kreeg een berichtje: vóór de training even naar mijn kantoortje komen.”

“Toen zei hij: ‘Wes, wat was dat?’ Ik zei: ‘Ja, weet je… Ik heb er een nacht over geslapen en het was niet goed. Straf me maar, doe alles wat je wilt. Maar het was wel degelijk richting jou. Dat had ik niet moeten doen.’”

“En toen ik dat zei, zei hij: ‘Nu je dit zegt, nu je eerlijk bent, blijf je bij de selectie. Anders had ik je teruggezet.’ Dat heeft hij echt gezegd. Goed management, zeker”, blikt Sneijder terug. “Eerlijkheid is gewoon heel belangrijk. En ik vond dat ik dat gewoon moest doen. Ik had het gevoel dat ik gewoon eerlijk moest zijn. Dan maar een straf. Het zou zwak zijn om dat niet te zijn.”