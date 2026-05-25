Mika Godts geeft zichzelf een cijfer en bespreekt mogelijk vertrek bij Ajax

kijkt ondanks een zwaar seizoen met een positief gevoel terug op de afgelopen maanden in Amsterdam. Na de laatste verplichtingen in Nederland wacht eerst vakantie, maar de vragen over zijn toekomst blijven nadrukkelijk boven de markt hangen.

“Het is lekker dat het even klaar is”, vertelt hij aan FCUpdate-journalist Tom Visser. “Vandaag nog één dag in Nederland en dan lekker vakantie. Het was een lang seizoen, laten we het daarop houden.”

Hoewel Ajax sportief een turbulent jaar beleefde, overheerst bij de Ajacied toch trots over zijn eigen ontwikkeling. “Ik denk toch wel op het mooiste seizoen dat ik heb gedraaid”, legt hij uit. “Ook met het team hadden we mooie momenten, ook al was het niet zo goed. Het blijft altijd mooi om voor Ajax te spelen.”

Persoonlijke doelen gehaald bij Ajax

Op individueel vlak voelt de speler dat hij grote stappen heeft gezet. De doelen die hij zichzelf vooraf stelde, zijn volgens hem grotendeels gerealiseerd. Godts was direct betrokken bij dertig doelpunten en daarmee de meest waardevolle speler van de Eredivisie.

“Ik heb mijn doelen behaald”, zegt hij overtuigd. “Het proces waar ik mee bezig was, heb ik doorgezet. Volgend seizoen moet dat weer een stap verder.”

Dat proces draait volgens hem vooral om constante ontwikkeling. “Gewoon beter worden. Naast het veld en op het veld is dat gelukt.”

De mentale druk die kwam kijken bij de sportieve problemen van Ajax, ervoer hij naar eigen zeggen nauwelijks als een blokkade. “Je moet voor jezelf uitmaken wat je wil bereiken en daarna ook het team helpen. Als je met jezelf bezig bent, dan kan je het team helpen.”

Wanneer hij zichzelf een beoordeling moet geven voor het seizoen, is hij opvallend positief. “Een 8 of 9. Ik heb mijn best gedaan. Alles kan nog wel wat beter, maar hopelijk kan dat volgend jaar.”

Fans bang voor transfer

De toekomst van Godts blijft voorlopig echter onderwerp van gesprek. Op de vraag of hij begrijpt dat supporters vrezen voor een vertrek, reageert hij met een glimlach.

“Misschien willen ze me liever houden, dus als ze daarvoor bang zijn…”, zegt de vleugelaanvaller. Wanneer er duidelijkheid komt over volgend seizoen, weet hij zelf ook nog niet. “Ik weet evenveel als zij.”

Toch sluit hij af met een duidelijke wens richting de toekomst in Amsterdam. “Hopelijk kunnen we volgend jaar gewoon samen genieten op een mooie manier en niet op deze manier."