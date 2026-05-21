Derksen heeft 'lak aan' woedende Advocaat na VI-rel over vertrek bij Curaçao

Dick Advocaat is allesbehalve te spreken over de uitlatingen die Johan Derksen dinsdagavond over hem deed in Vandaag Inside. De bondscoach van Curaçao heeft telefonisch zijn onvrede geuit bij presentator Wilfred Genee. Volgens Derksen is hij in eerste instantie opgestapt vanwege heimwee en niet door familieomstandigheden, iets waar hij stellig aan vasthoudt. "Daar heb ik lak aan", reageerde Derksen bitter op de boosheid van de trainer.

Aan de talkshowtafel ging het hard tegen hard over de recente trainerswissel bij het nationale elftal. Eerder deze maand trad Fred Rutten per direct terug als bondscoach om de rust te bewaren, nadat de spelersgroep en hoofdsponsor Corendon aandrongen op een terugkeer van Advocaat. De trainer had de functie in februari nog neergelegd vanwege de gezondheidssituatie van zijn dochter, maar nam het stokje na het vertrek van Rutten weer over. Volgens Derksen is het verhaal echter genuanceerder. "De tweede keer waren de medische problemen met zijn dochter, die waren serieus. De eerste keer niet. Hij zat toen niet goed in zijn vel, hij had heimwee", aldus De Snor.

Genee nam het in de uitzending op voor Advocaat, die zich enorm zou storen aan de suggestie dat hij de boel in de steek had gelaten. "Die opmerking over zijn dochter viel niet goed. En dat kan ik me goed voorstellen", legde de presentator uit. Volgens Genee benadrukte Advocaat dat de artsen een langdurig traject voorspelden dat onmogelijk te combineren was met zijn werkzaamheden op het eiland. Daarnaast deelde hij een uitspraak van de bondscoach zijn terugkeer via de achterdeur. "Hij zei ook tegen mij: Fred heeft gekozen om uiteindelijk weg te gaan en toen heb ik besloten om het echt te doen."

Die uitleg ging er bij Derksen niet in. Hij stelde dat de talkshow zelf journalistieke fouten heeft gemaakt in de berichtgeving rondom de voetbalbond, maar wees vooral met de beschuldigende vinger naar Advocaat. "Ik vind het een verderfelijke houding van Advocaat. Hij heeft een collega beschadigd. Fred Rutten heeft de problemen opgelost en dan komen ze door de achterdeur weer bij Advocaat terecht", oordeelde hij hard. Derksen sprak naar eigen zeggen uitgebreid met de topman van Corendon over de kwestie. "Wij liepen voorop, hè, wat een grote fout was van ons. Ik heb gisteren daar met de baas van Corendon lang over gesproken en hij zegt dat het niet de schoonheidsprijs verdient, maar het kon niet anders in het belang van Curaçao", besloot de analist. Derksen voegde hieraan toe dat Advocaat op zijn minst publiekelijk had moeten toegeven dat Rutten het kind van de rekening is geworden.