Luis Suárez meldt zich tijdens Eredivisie Awards: 'Ik wil je bedanken voor alles'

Een bijzonder moment voor Ron Jans bij de ceremonie van de Eredivisie Awards. Terwijl stil werd gestaan bij het afscheid van de ervaren trainer, verscheen plotseling oud-pupil op het scherm met een persoonlijke videoboodschap. De voormalig spits van FC Groningen sprak Jans zichtbaar warm toe en haalde herinneringen op aan hun gezamenlijke periode in Groningen.

Na 24 jaar als hoofdtrainer in het profvoetbal neemt Jans afscheid van het trainersvak. Tijdens het eerbetoon op ESPN werd hij verrast door Suárez, met wie hij in 2006 en 2007 samenwerkte bij FC Groningen. De Uruguayaanse spits begon zijn boodschap zelfs in het Nederlands.

“Hoi baas, alles goed? Ik ga in het Spaans praten, want ik vind het moeilijk om in het Nederlands te spreken”, zei Suárez, voordat hij verderging in zijn moedertaal.

Luis Suárez bedankt Ron Jans voor cruciale rol bij FC Groningen

De inmiddels 39-jarige aanvaller sprak vol waardering over de invloed die Jans op zijn loopbaan heeft gehad. “Ron, heel erg bedankt voor alles. Heel erg bedankt dat je in mijn tijd bij Groningen de deuren in Europa hebt opengezet. Heel erg bedankt dat je mij zoveel dingen hebt geleerd op het gebied van training en technische concepten die mij enorm hebben geholpen om in Nederland te groeien.”

Ook stond Suárez stil bij de lange carrière van Jans in het Nederlandse profvoetbal. “En verder wil ik je feliciteren met de geweldige carrière die je hebt gehad. Gefeliciteerd met al die jaren dat je op een zeer hoog niveau hebt gepresteerd. En nogmaals bedankt voor alles wat je mij hebt geleerd omdat jij één van de coaches bent waarvan ik het meeste heb geleerd.”

De boodschap werd afgesloten met warme woorden, opnieuw deels in het Nederlands. “Ik geef je een dikke knuffel en ik wens je heel veel succes voor de toekomst. Bedankt voor alles en veel succes.”

Jans haalt herinneringen op aan ‘lieve jongen’ Suárez

De beelden zorgden voor een glimlach bij Jans, die daarna terugblikte op de jonge Suárez zoals hij hem leerde kennen in Groningen. “In de groep was hij altijd aan het geinen en dollen. Gewoon een lieve jongen, een gezinsman.”

Tegelijkertijd wist Jans ook precies hoe fanatiek de Uruguayaan binnen de lijnen was. “Op het veld was hij denk ik nog erger dan Rinus Israël. Voor degenen die hem niet kennen: hij deed er alles aan om te winnen, en Luis ging nog verder. Ook wel eens te ver, maar hij is wel een van de vele mooie spelers waar ik mee gewerkt heb.”