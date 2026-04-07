Bayern verslaat Real in heerlijk gevecht, ook Arsenal zet stap naar halve finale CL

Bayern München en Arsenal hebben dinsdagavond allebei een belangrijke stap gezet richting de halve finales van de Champions League. De grootmacht uit Duitsland won een enerverende wedstrijd tegen Real Madrid (1-2), terwijl de Londenaren een late overwinning boekten op Sporting Portugal (0-1). Volgende week staan de returns op het programma.

Real Madrid thuis onderuit tegen Bayern

Bayern München begon dominant aan het heenduel in de kwartfinale en legde Real Madrid direct zijn wil op in het Bernabéu. De Duitsers speelden met hoge druk en veel intensiteit, wat al snel kansen opleverde via onder meer Upamecano en Gnabry. Real moest vlak voor rust buigen toen Luis Díaz een snelle combinatie koelbloedig afrondde: 0-1.

Ook na rust bleef Bayern de bovenliggende partij en sloeg het razendsnel toe. Binnen een minuut profiteerde Harry Kane van slordig balverlies bij Real en krulde hij de 0-2 binnen. De Madrilenen oogden kwetsbaar in de opbouw en kwamen meerdere keren goed weg, al begon de ploeg gaandeweg wel meer druk te zetten. Mbappé en Vinícius Jr. kregen kansen, maar stuitten telkens op een sterke Neuer.

In de slotfase kwam de spanning volledig terug. Mbappé zorgde na een fraaie aanval voor de aansluitingstreffer, waarna Real aandrong op meer. Het duel golfde op en neer, met kansen aan beide kanten, maar een late gelijkmaker bleef uit. Mbappé was nog dicht bij de 2-2 met een schot van afstand, maar zag zijn poging net naast verdwijnen. Bayern neemt zo een verdiende voorsprong mee naar de return.

Arsenal pakt overwinning in de blessuretijd

Sporting Portugal en Arsenal maakten er in Lissabon een intens eerste duel van, waarin de thuisploeg het beste uit de startblokken kwam. Araújo raakte al vroeg de lat en ook Catamo zorgde voor dreiging, terwijl Arsenal moeite had om onder de druk uit te spelen. Via standaardsituaties werden de Engelsen wel gevaarlijk, maar echt grote kansen bleven schaars in een eerste helft zonder doelpunten.

Na rust bleef het spelbeeld grotendeels intact. Arsenal probeerde meer controle te krijgen, maar vond moeilijk ruimtes tegen het compacte Sporting. Een treffer van Zubimendi werd afgekeurd wegens een buitenspelsituatie die eraan voorafging, terwijl Sporting via snelle uitbraken gevaarlijk bleef. Grote kansen bleven echter uit, waardoor het duel leek af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel.

In blessuretijd sloeg Arsenal alsnog toe. Kai Havertz dook op het juiste moment op en bezorgde de bezoekers met een late treffer een zwaarbevochten 0-1 overwinning. Daarmee pakken de Londenaren een belangrijk voordeel richting de return.