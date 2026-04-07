Live voetbal

Bayern verslaat Real in heerlijk gevecht, ook Arsenal zet stap naar halve finale CL

7 april 2026, 22:57
Bayern Munchen-spits Harry Kane scoort tegen Real Madrid
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Bayern München en Arsenal hebben dinsdagavond allebei een belangrijke stap gezet richting de halve finales van de Champions League. De grootmacht uit Duitsland won een enerverende wedstrijd tegen Real Madrid (1-2), terwijl de Londenaren een late overwinning boekten op Sporting Portugal (0-1). Volgende week staan de returns op het programma.

Real Madrid thuis onderuit tegen Bayern

Bayern München begon dominant aan het heenduel in de kwartfinale en legde Real Madrid direct zijn wil op in het Bernabéu. De Duitsers speelden met hoge druk en veel intensiteit, wat al snel kansen opleverde via onder meer Upamecano en Gnabry. Real moest vlak voor rust buigen toen Luis Díaz een snelle combinatie koelbloedig afrondde: 0-1.

Artikel gaat verder onder video

Ook na rust bleef Bayern de bovenliggende partij en sloeg het razendsnel toe. Binnen een minuut profiteerde Harry Kane van slordig balverlies bij Real en krulde hij de 0-2 binnen. De Madrilenen oogden kwetsbaar in de opbouw en kwamen meerdere keren goed weg, al begon de ploeg gaandeweg wel meer druk te zetten. Mbappé en Vinícius Jr. kregen kansen, maar stuitten telkens op een sterke Neuer.

In de slotfase kwam de spanning volledig terug. Mbappé zorgde na een fraaie aanval voor de aansluitingstreffer, waarna Real aandrong op meer. Het duel golfde op en neer, met kansen aan beide kanten, maar een late gelijkmaker bleef uit. Mbappé was nog dicht bij de 2-2 met een schot van afstand, maar zag zijn poging net naast verdwijnen. Bayern neemt zo een verdiende voorsprong mee naar de return.

Arsenal pakt overwinning in de blessuretijd

Sporting Portugal en Arsenal maakten er in Lissabon een intens eerste duel van, waarin de thuisploeg het beste uit de startblokken kwam. Araújo raakte al vroeg de lat en ook Catamo zorgde voor dreiging, terwijl Arsenal moeite had om onder de druk uit te spelen. Via standaardsituaties werden de Engelsen wel gevaarlijk, maar echt grote kansen bleven schaars in een eerste helft zonder doelpunten.

Na rust bleef het spelbeeld grotendeels intact. Arsenal probeerde meer controle te krijgen, maar vond moeilijk ruimtes tegen het compacte Sporting. Een treffer van Zubimendi werd afgekeurd wegens een buitenspelsituatie die eraan voorafging, terwijl Sporting via snelle uitbraken gevaarlijk bleef. Grote kansen bleven echter uit, waardoor het duel leek af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel.

In blessuretijd sloeg Arsenal alsnog toe. Kai Havertz dook op het juiste moment op en bezorgde de bezoekers met een late treffer een zwaarbevochten 0-1 overwinning. Daarmee pakken de Londenaren een belangrijk voordeel richting de return.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Orient
68 Reacties
34 Dagen lid
44 Likes
Orient
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Bayern had minimaal 5 keer moeten scoren. Dat opbouwen van achteruit van Real was zo nonchalant. Neuer was ouderwets sterk. Dat wordt nog een lekkere return.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Net binnen

Meer nieuws

Sporting - Arsenal

Sporting Lissabon
0 - 1
Arsenal
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws