PSV ontvangt komend seizoen bij aanvang van de Champions League 'een paar miljoen euro' meer dan Feyenoord. De Eindhovenaren staan nét boven de Rotterdammers op de UEFA-ranking en dat verschil levert bij de start van het miljardenbal meteen extra inkomsten op, weet het Eindhovens Dagblad.

PSV staat momenteel 26ste op de UEFA-ranking over de afgelopen vijf jaar, terwijl Feyenoord de nummer 27 is. Ook over de laatste tien jaar houden de Eindhovenaren een kleine voorsprong vast. Die positie op de ranglijst bepaalt mede hoeveel geld clubs ontvangen bij aanvang van de Champions League.

De startpremie bestaat uit meerdere componenten en bedraagt naar verwachting al tussen de 37 en 38 miljoen euro. PSV ontvangt daarvan door de hogere ranking een paar miljoen euro meer dan Feyenoord. Daar bovenop komen later nog recettes, premies uit de competitiefase en eventuele inkomsten uit volgende rondes.

PSV schuift onverwacht door naar pot twee

De ploeg van Peter Bosz leek aanvankelijk af te stevenen op een plek in pot drie van de Champions League-loting, maar schoof zondagavond alsnog door naar pot twee nadat in het buitenland alle beslissingen waren gevallen. Daardoor krijgt PSV in augustus een andere uitgangspositie dan Feyenoord, dat wel in pot drie terechtkomt.

Voorheen had een hogere potindeling grote sportieve voordelen, omdat clubs niet tegen teams uit dezelfde pot konden loten. In het huidige Champions League-format ligt dat anders. De UEFA verdeelt de 36 deelnemers over vier potten van negen ploegen, waarna iedere club twee tegenstanders uit elke pot loot.

Feyenoord in pot drie van Champions League

Feyenoord is al verzekerd van deelname aan de competitiefase, maar moet genoegen nemen met een plek in pot drie. De loting voor de competitiefase van de Champions League staat gepland voor 27 augustus.