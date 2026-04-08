Liverpool wordt weggespeeld door PSG, maar weet schade enigszins te beperken

Paris Saint-Germain heeft goede zaken gedaan in het eerste duel met Liverpool in de kwartfinales van de Champions League. De titelverdediger won woensdagavond in eigen huis eenvoudig van de grootmacht uit Engeland: 2-0.

Liverpool-trainer Arne Slot koos in het Parc des Princes voor een vrij behoudende opstelling. De Nederlandse oefenmeester slachtofferde sterspeler Mohamed Salah, die op de reservebank begon, en koos voor een vijfmansdefensie, met onder anderen Virgil van Dijk en Jeremie Frimpong.

Ook Ryan Gravenberch kon bij the Reds rekenen op een basisplaats en die had na elf minuten voetballen een negatieve rol. Gravenberch beroerde een inzet van Désiré Doué onbedoeld met de hak, waardoor de bal in een boogje achter doelman Giorgi Mamardashvili belandde: 1-0.

PSG had een fors overwicht en kreeg kansen op meer. Khvicha Kvaratskhelia, Doué en Ousmane Dembélé hadden de 2-0 op hun voet, maar Mamardashvili voorkwam erger leed voor Liverpool in de eerste helft met uitstekend keeperswerk. Aan de overzijde volleerde Frimpong uit het niets rakelings naast.

Kort na rust kreeg PSG opnieuw een uitgelezen mogelijkheid. Dembélé had de bal vanaf een meter of elf voor het inschieten na voorbereidend werk van Nuno Mendes, maar de Franse aanvaller schoot wild over. Na twintig minuten spelen in de tweede helft wist PSG zijn voordelige marge alsnog te verdubbelen. Kvaratskhelia werd prachtig weggestoken door João Neves, waarna de Georgiër Mamardashvili omspeelde en de bal in een leeg doel kon schuiven: 2-0.

Vijf minuten later leek PSG zijn voorsprong verder uit te kunnen gaan breiden. Scheidsrechter José María Sánchez Martínez kende een strafschop toe na een tackle van Ibrahima Konaté op Warren Zaïre-Emery, maar die beslissing werd uiteindelijk teruggedraaid na tussenkomst van de VAR.

Liverpool bleef zo hoop houden op een resultaat. Slot wisselde aanvallend met het inbrengen van onder meer Cody Gakpo en Alexander Isak, die zijn eerste minuten maakte sinds 20 december 2025. Een aansluitingstreffer bleef echter uit. Omdat PSG op zijn beurt slordig omging om zijn kansen, mag Slot met zijn elftal toch nog stiekem hopen op de halve finale.