Unieke Ajax-beelden vanaf Schiphol: staflid Nuijten zonder boardingpass

In de docusoap Schiphol Airport is dinsdag een uniek inkijkje gegeven in wat er allemaal komt kijken bij een Europese uitwedstrijd van Ajax. Sabrina, medewerker van het Special Operations-team van Schiphol, neemt de kijker mee in het maandenlange proces. Opvallend detail: voormalig assistent-trainer Paul Nuijten bleek niet over een boardingpass te beschikken.

Op beelden is te zien hoe Sabrina verschillende medereizigers duidelijk verzoekt om opzij te stappen, nadat de spelersbus van Ajax arriveert: “Sorry, er komt een groep mensen aan. Aan de kant”, klinkt het. Na de douanecheck neemt de medewerkster een deel van de selectie mee naar de paspoortcontrole. “Het loopt voorspoedig, we hebben niet al te veel tijd. We zitten nu op 14.28 uur. 15.00 uur vertrekt het toestel, dus dat wordt spannend”, zegt ze.

Paul Nuijten zonder boardingpass

Vervolgens wordt Sabrina op de schouder getikt door Paul Nuijten, de voormalig assistent-trainer van Ajax onder Fred Grim. “Ik moest het toch nog even checken, want mijn ticket was weg”, zegt de huidige hoofdtrainer van Jong Ajax. “Hier ligt hij al klaar. De boardingcard is gegeven, dus dat is ook geregeld”, stelt Sabrina vast.

Om 14.45 uur zijn alle Ajax-spelers en medewerkers uiteindelijk door de paspoortcontrole en kunnen zij rustig naar het vliegtuig. Ajax speelde in die week de Champions League-uitwedstrijd tegen Qarabag uit Azerbaijan.

