WK-international wordt bestolen in Amsterdam en kan niet naar VS

Het paspoort van Saud Abdulhamid is in Amsterdam gestolen bij een inbraak in zijn auto, waardoor de international van Saoedi-Arabië voorlopig niet kan aansluiten bij het trainingskamp van de nationale ploeg in de Verenigde Staten. Dat meldt de Saudische voetbalbond.

De bond bevestigt maandag dat de international niet volgens planning naar Riyad kon afreizen. Abdulhamid verbleef met zijn familie in Amsterdam vanwege zijn huwelijksceremonie, toen zijn privéauto doelwit werd van dieven.

“De speler kon vandaag niet zoals gepland naar Riyad reizen nadat er in Amsterdam werd ingebroken in zijn privéauto, waar hij met zijn familie verbleef voor zijn huwelijksceremonie”, liet de bond weten. “Bij het incident zijn persoonlijke bezittingen verdwenen, waaronder zijn paspoort.”

Saoedi-Arabië schakelt ambassade in

De Saoedische bond probeert inmiddels samen met verschillende instanties de situatie zo snel mogelijk op te lossen. Daarbij wordt niet alleen contact onderhouden met het ministerie van Sport, maar ook met de Saoedische ambassade in Nederland om vervangende documenten te regelen.

"Wij werken nauw samen met het ministerie van Sport en de Saoedische ambassade in Nederland om de benodigde documenten in orde te maken, zodat de speler zich zo snel mogelijk bij de selectie kan voegen”, aldus de verklaring.

Abdulhamid onderdeel van nieuwe WK-selectie

Abdulhamid, die afgelopen seizoen door AS Roma werd verhuurd aan RC Lens, behoort tot de voorlopige WK-selectie van bondscoach Georgios Donis. De Griek werd onlangs aangesteld als opvolger van Hervé Renard en selecteerde een voorlopige groep van dertig spelers.

De Saoedische ploeg is inmiddels afgereisd naar de Verenigde Staten, waar trainingskampen in New York en Texas op het programma staan. In aanloop naar het WK oefent het land nog tegen Ecuador, Puerto Rico en Senegal.

Tijdens het eindtoernooi wacht Saoedi-Arabië een zware groepsfase met wedstrijden tegen Spanje, Uruguay en Kaapverdië. Abdulhamid was er ook vier jaar geleden in Qatar al bij, toen Saoedi-Arabië stuntte met een zege op latere wereldkampioen Argentinië, maar desondanks strandde in de groepsfase.