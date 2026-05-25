Zes spelers melden zich in Zeist: 'Koeman heeft nog twee twijfelgevallen'

Het Algemeen Dagblad weet welke zes spelers zich alvast in Zeist hebben gemeld op het trainingsveld van het Nederlands elftal. Het medium onthult de namen, maar meldt daarbij ook dat deze spelers nog niet definitief meegaan naar het WK. Sterker nog: er zijn twee twijfelgevallen.

De NOS bracht maandagochtend naar buiten dat ‘een klein Oranje-groepje’ zich al in de Zeister bossen had gemeld voor een training. Dit selecte gezelschap bestond uit spelers die afgelopen weekend geen wedstrijdverplichtingen meer hadden. Het AD weet dat het gaat om Guus Til, Luciano Valente, Kees Smit, Mark Flekken, Quinten Timber en Noa Lang.

Deze zes spelers trainen maandag, dinsdag én woensdag nog voordat Ronald Koeman om 14.45 uur zijn definitieve selectie bekendmaakt. De bondscoach kan in die dagen nogmaals beoordelen welke spelers hij meeneemt naar het WK, en welke juist niet.

Maarten Wijffels weet dat Flekken en Timber vrijwel zeker meegaan naar het WK. “Ook Guus Til maakt een grote kans”, schrijft de journalist, die Kees Smit en Luciano Valente nog twijfelgevallen noemt. Voor Noa Lang geldt dat Koeman wil zien hoe het gaat na zijn vingerblessure. Die akelige blessure liep de aanvaller op tijdens de Champions League-wedstrijd tussen Liverpool en Galatasaray op 18 maart. Opvallend is dat Lang kort daarna alweer op het veld stond.