Guus Til loopt weg bij Aletha Leidelmeijer op platte kar PSV

7 april 2026, 17:14
Guus Til tijdens de huldiging van PSV in 2026
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Een opvallend moment bij de huldiging van PSV. Guus Til loopt op de platte kar weg bij ESPN-journalist Aletha Leidelmeijer, die probeert om hem voor de tweede keer die dag te interviewen.

Til staat aan de rand van de platte kar, als hij op de schouders wordt getikt door Leidelmeijer. “Nog één keer”, zegt de presentatrice. Til draait zich even om, maar keert Leidelmeijer vervolgens de rug toe en loopt dan weg. Leidelmeijer: “Nee, nee! Ga je wel zingen zo?”

Als wordt weggeschakeld, zegt ESPN-collega Milan van Dongen: “Je moet het geluk soms niet te veel opzoeken. Dit was te voorspellen. Guus Til deed het heel slim, want hij gaf als een van de eersten een interview.”

Danny Koevermans vult aan: “Hij weet wat er gaat komen. Ontzettend slim gedaan. Hij kent de geheimen van het kampioen worden.” Daarmee insinueert hij dat het slim is om een interview te geven vóór er alcohol in het spel is.

De commentator van ESPN voegt toe: "Hij had het zo mooi bedacht: 'Ik gewoon vroeg een interview geven, dan kan ik daarna mijn gang gaan.' Zelfs voor Aletha zwicht hij niet."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • zo 5 april, 12:27
  • za 4 april, 22:55
  • Gisteren, 15:47
Guus Til

Guus Til
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 28 jaar (22 dec. 1997)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
24
13
2024/2025
PSV
32
10
2023/2024
PSV
30
10
2022/2023
PSV
30
9

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

