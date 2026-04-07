Guus Til loopt weg bij Aletha Leidelmeijer op platte kar PSV

Een opvallend moment bij de huldiging van PSV. loopt op de platte kar weg bij ESPN-journalist Aletha Leidelmeijer, die probeert om hem voor de tweede keer die dag te interviewen.

Til staat aan de rand van de platte kar, als hij op de schouders wordt getikt door Leidelmeijer. “Nog één keer”, zegt de presentatrice. Til draait zich even om, maar keert Leidelmeijer vervolgens de rug toe en loopt dan weg. Leidelmeijer: “Nee, nee! Ga je wel zingen zo?”

Als wordt weggeschakeld, zegt ESPN-collega Milan van Dongen: “Je moet het geluk soms niet te veel opzoeken. Dit was te voorspellen. Guus Til deed het heel slim, want hij gaf als een van de eersten een interview.”

Danny Koevermans vult aan: “Hij weet wat er gaat komen. Ontzettend slim gedaan. Hij kent de geheimen van het kampioen worden.” Daarmee insinueert hij dat het slim is om een interview te geven vóór er alcohol in het spel is.

De commentator van ESPN voegt toe: "Hij had het zo mooi bedacht: 'Ik gewoon vroeg een interview geven, dan kan ik daarna mijn gang gaan.' Zelfs voor Aletha zwicht hij niet."

Volg de ontwikkelingen bij de huldiging in ons liveblog!