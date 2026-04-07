Schouten wilde schaal hoe dan ook in ontvangst nemen: ‘Desnoods in een rolstoel’

7 april 2026, 15:20
Jerdy Schouten van PSV
Foto: © ESPN
0 reacties
Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Jerdy Schouten wilde koste wat kost de kampioensschaal in ontvangst nemen tijdens de huldiging van PSV, zo geeft hij aan bij ESPN. De aanvoerder van de Eindhovenaren scheurde zaterdag zijn kruisband af, maar wilde dat moment absoluut niet missen.

Zaterdagavond na ruim een uur spelen in het duel tussen PSV en FC Utrecht (4-3) ging het mis voor Schouten. De 29-jarige middenvelder zette een tackle in op Yoann Cathline. Daarbij speelde hij de bal, maar vervolgens bleef hij op de grond liggen en greep meteen naar zijn rechterknie. Per brancard werd de aanvoerder van PSV naar de kant gehaald. Zondag maakten de Eindhovenaren bekend dat Schouten zijn kruisband heeft gescheurd.

Op de huldiging van PSV op dinsdag was Schouten wel gewoon aanwezig om de schaal in ontvangst te nemen van Mark van Bommel. De aanvoerder kwam op krukken naar het podium toe en werd vervolgens door zijn ploeggenoten erop getild. Daarna kon hij zittend de schaal omhoog houden.

“Het is een beetje dubbel natuurlijk, maar vandaag ga ik er absoluut van genieten”, begint Schouten in gesprek met ESPN. “Het is een prachtig seizoen geweest, daar mogen we met zijn allen trots op zijn.” Hoewel hij dus zaterdag geblesseerd raakte, was Schouten absoluut niet van plan om iemand anders de schaal te laten aannemen. “Desnoods in een rolstoel, maar hij kwam in mijn handen, absoluut.”, lacht de middenvelder.

De afgelopen dagen waren veelbewogen voor Schouten, die er op zondag ‘echt doorheen zat’. “Ik was echt gebroken, maar had al heel snel zoiets van: ik kan er niks meer aan doen. Ik kijk alweer vooruit en hoop zo snel mogelijk weer in dit mooie stadion te voetballen.” Veel van zijn ploeggenoten hebben Schouten sinds zaterdagavond ook flink gesteund. “Ze zijn er absoluut voor me geweest de laatste dagen, dat waardeer ik heel erg.” Ook zijn vrouw en dochter vormen veel steun voor de middenvelder. “Mijn dochtertje tovert een glimlach op mijn gezicht terwijl dat eigenlijk van heel diep moet komen.”

Jerdy Schouten

Jerdy Schouten
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 29 jaar (12 jan. 1997)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
28
1
2024/2025
PSV
18
1
2023/2024
PSV
29
4
2022/2023
Bologna
33
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

