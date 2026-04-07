Live voetbal

Bosz bevestigt interesse van buitenaf en zou zichzelf nooit opstellen

7 april 2026, 14:31
PSV-trainer Peter Bosz
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Peter Bosz zette in februari zijn handtekening onder een nieuw contract bij PSV, waardoor hij tot medio 2028 vastligt. Terwijl hij nadacht over zijn toekomst, was er ook externe belangstelling voor hem, bevestigt de trainer aan het Eindhovens Dagblad. Ook blikt Bosz terug op de afgelopen jaren bij PSV en waarin hij verschilt als trainer en als speler.

PSV werd zondag voor de 27ste keer landskampioen; de derde landstitel op rij in drie seizoenen met Bosz aan het roer. De Eindhovenaren wilden vanzelfsprekend dolgraag met de succestrainer door en begin februari zette hij zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis. Daardoor kan men in het Philips Stadion ook in de komende twee seizoenen nog genieten van het voetbal van Bosz.

Artikel gaat verder onder video

Een langer verblijf bij PSV was echter niet de enige optie, zo maakt de 62-jarige oefenmeester duidelijk. “Er was externe belangstelling en misschien is dat gezien de afgelopen jaren niet zo raar”, geeft Bosz toe. “Uiteindelijk was het voor mij makkelijk. Ik weet wat ik hier heb en voel me hier heel goed.”

Toch heeft Bosz naar eigen zeggen ‘eigenlijk niet genoeg’ genoten van de afgelopen jaren in Eindhoven. “Ik wil altijd waakzaam blijven, dat zit een beetje in me. Dat had ik wel al als speler. Altijd ‘aan’ willen staan”, licht hij toe. “Nu moet dat als trainer ook en kan ik nergens iets laten liggen. Als ik gemakzuchtig ben, wat kan ik dan van mijn spelers verwachten?”

Waar Bosz in zijn houding dus nog altijd erg lijkt op hoe hij als speler was, zijn er ook grote verschillen, zo ziet hij zelf. “De voetballer die ik zelf was, staat haaks op de voorkeuren die ik als trainer heb”, geeft de oefenmeester van PSV aan. “Ik zou mezelf nooit opstellen. Ik was verdedigende middenvelder, maar werk zelf met controlerende middenvelders.”

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 nov. 1963)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws