Stewart waarschuwt PSV-uitblinkers: 'Dan gaat de tent op slot en willen wij niet meer verkopen'

7 april 2026, 12:36
Stewart waarschuwt PSV-uitblinkers: 'Dan gaat de tent op slot en willen wij niet meer verkopen'
0 reacties
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

PSV gaat 'absoluut' een maximum aan spelers hanteren dat komende zomer een transfer mag maken. Dat zegt directeur voetbalzaken Earnest Stewart van de kersverse landskampioen in een uitgebreid interview met Voetbal International.

PSV schrijft dit seizoen historie met het binnenhalen van de derde landstitel op rij. Dat gebeurde al op zondag 5 april, omdat Feyenoord die dag op bezoek bij FC Volendam niet wist te winnen (0-0). Daarmee verbreekt PSV het Eredivisierecord dat de Eindhovenaren sinds 1978 al in handen hadden. In dat jaar was de landstitel op 8 april een feit.

PSV slaagde er afgelopen winterstop in om de selectie grotendeels intact te houden, ondanks concrete interesse in uitblinkers als Joey Veerman (Fenerbahçe), Ivan Perisic (Internazionale) en Ricardo Pepi (Fulham). Komende zomer wordt ongetwijfeld opnieuw aan bovengenoemd trio getrokken, terwijl het ook zeker niet ondenkbaar is dat spelers als Ismael Saibari en Sergiño Dest een stap hogerop zouden kunnen gaan maken.

PSV heeft afspraken met 'aantal spelers' over zomers vertrek

VI vraagt Stewart dan ook of PSV een maximum aan spelers heeft dat komende zomer mag vertrekken. "Absoluut", reageert de Amerikaan. "We willen een goede kern houden en laten echt niet iedereen vertrekken. Ik plak daar geen aantallen op. Ik kan zes roepen of drie, maar dat is afhankelijk van een aantal factoren. Feit is dat er change gaat zijn. Er is een aantal spelers met wie we afspraken hebben, maar er zijn ook jongens voor wie dit niet geldt. Daar kunnen we in elk geval op verder bouwen", aldus Stewart.

'Dan gaat de tent op slot'

Neem het geval-Saibari. De Marokkaans international kan nu al terugkijken op een zeer geslaagd seizoen, waarvan zijn uitblinkersrol in de wedstrijd tegen FC Utrecht van afgelopen zaterdag (4-3 winst) slechts één voorbeeld is. Na de wedstrijd stelde trainer Peter Bosz onomwonden dat, als het aan hem zou liggen, een transfersom van 60 miljoen euro niet genoeg is om Saibari te laten gaan. Ook Stewart zegt dat een vertrek van Saibari zeker niet vaststaat: "We kunnen wel gaan speculeren, want hij heeft inderdaad een geweldig seizoen gehad, maar er moet uiteindelijk natuurlijk ook iemand komen die betaalt." Daarbij is ook het moment waarop clubs interesse tonen een belangrijke factor, zegt Stewart: "Dat bepaalt ook heel veel. Het WK is weer dit jaar. Er zal wat business worden gedaan voor het begin van het toernooi, maar dan verschuift alles tot na het WK. Dat is niet prettig. Er komt ook een moment dat de tent dan op slot gaat en dat wij niet meer willen verkopen."

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 0 reacties
0 reacties

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

Complete Stand

