Perez maakt na behaalde landstitel gehakt van PSV

5 april 2026, 21:17
2 reacties
Mingus Niesten | Content Creator
Redacteur en Content Creator bij FCUpdate sinds 2024 met focus op Premier League-nieuws en voetbaldata. Schrijft artikelen en maakt videocontent, zoals interviews.

PSV mag zondag dan wel kampioen zijn geworden en in hosannastemming zijn, Kenneth Perez vond de Eindhovenaren dit seizoen 'niet geweldig'. De analist had meer verwacht van de ploeg van Peter Bosz.

PSV was al heel lang vrij zeker van het kampioenschap, maar zondag viel de definitieve beslissing. Het gat op nummer twee Feyenoord kan niet meer overbrugd worden. Toch klinkt er veel kritiek op de Brabanders na het behaalde kampioenschap: Perez vindt dat PSV nog beter had moeten presteren. "Veertig tegendoelpunten is heel veel", zo begint de Deen bij Dit Was Het Weekend op ESPN. "Bekerfinale niet gehaald, niet door in de Champions League, al hadden ze wel een zwaar speelschema. Maar een team als PSV, met zoveel goede spelers, daar had ik meer van verwacht." Perez haalt bijvoorbeeld de beide verliespartijen tegen Telstar en het gelijkspel tegen NAC aan. "Het is niet allemaal geweldig, en dat komt ook omdat je geen tegenstand hebt. Ajax en Feyenoord zijn zó zwak."

Al vrij vroeg in het seizoen was het duidelijk dat de concurrentie weinig weerstand zou bieden. "Tot speelronde 11 kon Feyenoord een vuist maken, daarna was het klaar", vervolgt Perez. "Dan kan ik me voorstellen dat de urgentie een beetje wegvalt bij PSV. Dat verklaart dat je niet echt sprankelend kampioen wordt. Soms is het echt een gatenkaas achterin, maar je hebt topspelers die in deze competitie wedstrijden voor je kunnen winnen." Daarmee doelt de analist onder andere op Ismael Saibari, Ivan Perisic en Guus Til.

Bram van Polen suggereert eveneens dat PSV misschien een hoger niveau had gehaald, als de concurrentie niet zo vroeg was afgehaakt in de titelrace. "Het komt ook omdat de concurrentie heel matig presteerde. Eigenlijk gingen ze flierefluitend naar het kampioenschap."

➡️ Meer PSV-nieuws

Lees ook:
Youri Baas Ajax FC Twente

Twente wint in Amsterdam, Ajax ziet CL-ticket uit het zicht verdwijnen

  • za 4 april, 22:55
  • 4 apr. 22:55
  • 9
Leonne Stentler

Leonne Stentler: 'NEC gaat Feyenoord helemaal opvreten'

  • Gisteren, 19:38
  • Gisteren, 19:38
  • 1
Feyenoord-trainer Robin van Persie

Robin van Persie beklaagt zich over arbitrage: 'Was de VAR er wel?'

  • Gisteren, 17:38
  • Gisteren, 17:38
  • 1
0 2 reacties
2 reacties
Oh oh Nederland, wat moet alles toch negatief zijn

Daar gaat ie weer bla bla bla 👎

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Excellent
12 Reacties
1.287 Dagen lid
5 Likes
Excellent
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Oh oh Nederland, wat moet alles toch negatief zijn

Just Me
62 Reacties
19 Dagen lid
29 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Daar gaat ie weer bla bla bla 👎

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

