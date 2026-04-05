Perez maakt na behaalde landstitel gehakt van PSV

PSV mag zondag dan wel kampioen zijn geworden en in hosannastemming zijn, Kenneth Perez vond de Eindhovenaren dit seizoen 'niet geweldig'. De analist had meer verwacht van de ploeg van Peter Bosz.

PSV was al heel lang vrij zeker van het kampioenschap, maar zondag viel de definitieve beslissing. Het gat op nummer twee Feyenoord kan niet meer overbrugd worden. Toch klinkt er veel kritiek op de Brabanders na het behaalde kampioenschap: Perez vindt dat PSV nog beter had moeten presteren. "Veertig tegendoelpunten is heel veel", zo begint de Deen bij Dit Was Het Weekend op ESPN. "Bekerfinale niet gehaald, niet door in de Champions League, al hadden ze wel een zwaar speelschema. Maar een team als PSV, met zoveel goede spelers, daar had ik meer van verwacht." Perez haalt bijvoorbeeld de beide verliespartijen tegen Telstar en het gelijkspel tegen NAC aan. "Het is niet allemaal geweldig, en dat komt ook omdat je geen tegenstand hebt. Ajax en Feyenoord zijn zó zwak."

Artikel gaat verder onder video

Al vrij vroeg in het seizoen was het duidelijk dat de concurrentie weinig weerstand zou bieden. "Tot speelronde 11 kon Feyenoord een vuist maken, daarna was het klaar", vervolgt Perez. "Dan kan ik me voorstellen dat de urgentie een beetje wegvalt bij PSV. Dat verklaart dat je niet echt sprankelend kampioen wordt. Soms is het echt een gatenkaas achterin, maar je hebt topspelers die in deze competitie wedstrijden voor je kunnen winnen." Daarmee doelt de analist onder andere op Ismael Saibari, Ivan Perisic en Guus Til.

Bram van Polen suggereert eveneens dat PSV misschien een hoger niveau had gehaald, als de concurrentie niet zo vroeg was afgehaakt in de titelrace. "Het komt ook omdat de concurrentie heel matig presteerde. Eigenlijk gingen ze flierefluitend naar het kampioenschap."