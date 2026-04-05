Hier kan PSV na behalen landstitel nog voor spelen de komende weken

PSV is zondag kampioen van Nederland geworden. De Eindhovenaren wonnen zaterdag thuis van FC Utrecht en zagen vervolgens concurrent Feyenoord averij oplopen tegen FC Volendam. PSV kan na de landstitel de komende weken ook nog een record in handen krijgen.

De ploeg van Peter Bosz was vooral voor de winterstop veruit de beste van Nederland en al snel was het vooral de vraag wánneer de roodwitten de schaal uitgereikt zouden krijgen, in plaats van of dat zou gebeuren. Traditionele concurrenten als Feyenoord en Ajax gaven dit seizoen niet thuis en waren veel te inconsistent om echt een vuist te maken.

Met nog vijf wedstrijden te spelen mag PSV zich weer kampioen van Nederland noemen. Daardoor is de schaal de afgelopen drie jaar steeds naar Eindhoven gegaan. Een zeer enerverend kampioenschap was het voor PSV-fans echter niet: zoals gezegd was de spanning al snel weg uit de titelrace en na de winterstop heeft de ploeg van Bosz daar ook wel te veel punten voor laten liggen.

Andere records?

Een puntenrecord zal PSV niet gaan halen dit seizoen, dat is zeker. In 2023/24 behaalden de Brabanders 91 punten en in 2025/26 kan de teller maximaal op 86 punten uitkomen. Naast het record van de vroegste kampioen ooit, kan PSV wel nog voor een ander record spelen de volgende weken: het grootste verschil tussen de nummer een en de nummer twee van de Eredivisie. Dat record staat momenteel op zeventien punten: exact het verschil wat PSV en Feyenoord nu scheidt. Mocht de ploeg van Bosz dus nog vijf keer winnen en de ploegen daaronder blijven doorkwakkelen, krijgt PSV dus een record erbij.

De kampioen van Nederland speelt nog tegen Sparta (uit), PEC Zwolle (thuis), Ajax (uit), Go Ahead Eagles (uit) en FC Twente (thuis).