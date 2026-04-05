PSV-aanvoerder heeft met zijn ploeg de vroegste landstitel in de geschiedenis van de Eredivisie veroverd, maar een zware kruisbandblessure werpt een donkere schaduw over het kampioensfeest. De middenvelder liep de blessure zaterdag op en ziet daardoor deelname aan het naderende WK in rook opgaan. In een groot interview met De Telegraaf blikt de onfortuinlijke captain terug op het succesvolle seizoen van de Eindhovenaren.

De ploeg van trainer Peter Bosz kroonde zich zondag officieel tot kampioen, nadat Feyenoord met 0-0 gelijkspeelde tegen FC Volendam. Met een onoverbrugbare voorsprong van zeventien punten legde PSV beslag op de zevenentwintigste landstitel uit de clubhistorie. Een dag eerder wonnen de Eindhovenaren zelf met 4-3 van FC Utrecht, maar dat duel eindigde voor Schouten in een persoonlijk drama. De speler verdraaide zijn knie bij een sliding, scheurde zijn voorste kruisband af en is daardoor maandenlang uit de roulatie.

Hoewel PSV in de beginfase van het seizoen een achterstand had op Feyenoord, raakte Schouten niet in paniek. Volgens de aanvoerder kantelde het gevoel definitief tijdens de onderlinge ontmoeting met de Rotterdammers. "Iedereen dacht toen dat Feyenoord kampioen zou worden dit jaar", zo zegt Schouten tegen de krant. "Ik denk dat we in de uitwedstrijd tegen Feyenoord de bevestiging kregen dat we sterker waren". De captain stelt dat hij geen moment heeft gedacht dat de titel aan PSV voorbij zou gaan. "Dat is niet arrogant bedoeld of zo. Maar ik heb daar niet aan getwijfeld, omdat ik het gevoel had dat we het in ons hadden om weer kampioen te worden."

Dit seizoen kreeg Schouten de aanvoerdersband om zijn arm, een rol waar hij naar eigen zeggen in is gegroeid. Hij omschrijft zichzelf niet als een schreeuwende leider, maar als iemand die rust uitstraalt en de bal opeist op moeilijke momenten. "Er zijn gewoon momenten dat er van de aanvoerder wordt verwacht dat hij zich laat horen. Als er iets echt mis zit in de groep bijvoorbeeld, dan moet dat worden aangegeven", vertelt Schouten over zijn ontwikkeling. Daarnaast verschoof hij definitief naar het centrum van de verdediging, al voelt hij zich nog steeds geen pure centrale verdediger. "Ik speel het liefst op het middenveld. Alleen als ik komend seizoen nog bij PSV zit, dan wil ik weer kampioen worden. Als de grootste kans daarop is met mij achterin, dan sta ik weer achterin."

Binnen de selectie speelden ook andere factoren een rol in het succes, zoals het aanblijven van Joey Veerman in de winter en de contractverlenging van trainer Bosz. Schouten benadrukt dat de passing van Veerman soms wordt onderschat en van enorme waarde is geweest voor het team. Over de langdurige contractonderhandelingen van Bosz hield Schouten zich bewust op de vlakte. "Stel je voor dat hij het tegen me vertelt en dan lekt het uit. Dan gaat hij toch denken: 'Misschien was hij het.' Dan kan ik het beter niet weten", grapt de aanvoerder.

Waar Schouten in het interview nog vol enthousiasme vooruitkeek naar de huldiging op het Stadhuisplein, is de realiteit inmiddels keihard. "Als je op die kar door de stad gaat, dat is onbeschrijflijk", zegt hij nog over het naderende feest. Nu wacht hem echter een zware operatie n een revalidatietraject van ongeveer negen maanden. Dit betekent dat hij niet in actie zal komen op het WK. Voor Schouten, die tot dit weekend een zekerheidje leek in de selectie van bondscoach Ronald Koeman, is de derde opeenvolgende landstitel daardoor onlosmakelijk verbonden met een zware sportieve domper.