Het is officieel: PSV is landskampioen. De ploeg uit Eindhoven stelde de titel veilig na een eigen overwinning op FC Utrecht én puntenverlies van Feyenoord tegen FC Volendam. Daarmee is de voorsprong onoverbrugbaar geworden en kan de schaal niet meer uit handen glippen.
De blik gaat nu direct vooruit naar hét moment waar supporters reikhalzend naar uitkijken: de huldiging.
De gemeente Eindhoven had al rekening gehouden met een vroeg kampioenschap en schetste de afgelopen periode meerdere scenario's. Omdat PSV op zondag 5 april officieel kampioen is geworden, vindt de huldiging plaats op dinsdag 7 april.
De festiviteiten spelen zich af in het centrum van Eindhoven, met het Stadhuisplein als kloppend hart van de viering. Ook de Markt wordt ingericht voor publiek, terwijl meerdere pleinen in de binnenstad dienen als overlooplocatie.
De dag zelf is strak geregisseerd, met een opbouw richting het hoogtepunt op het bordes van het stadhuis:
De tocht met de platte kar door de stad vormt traditiegetrouw het hoogtepunt, waarbij duizenden fans zich langs de route verzamelen.
Naast het Stadhuisplein en de Markt worden ook het 18 Septemberplein, Stationsplein, Catharinaplein en de Oude Stadsgracht ingezet om de verwachte mensenmassa op te vangen. Op al deze locaties zijn grote schermen aanwezig, zodat supporters niets hoeven te missen.
De gemeente waarschuwt tegelijkertijd voor aanzienlijke verkeershinder. In aanloop naar en tijdens de huldiging worden meerdere wegen in het centrum afgesloten en zijn parkeergarages beperkt bereikbaar. Bezoekers wordt nadrukkelijk geadviseerd om te voet, met de fiets of het openbaar vervoer te komen.
Wie de huldiging wil bijwonen, moet rekening houden met strikte veiligheidsmaatregelen:
De toegang tot alle locaties is gratis en er geldt geen leeftijdsgrens.