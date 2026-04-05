Het is officieel: PSV is landskampioen. De ploeg uit Eindhoven stelde de titel veilig na een eigen overwinning op FC Utrecht én puntenverlies van Feyenoord tegen FC Volendam. Daarmee is de voorsprong onoverbrugbaar geworden en kan de schaal niet meer uit handen glippen.

De blik gaat nu direct vooruit naar hét moment waar supporters reikhalzend naar uitkijken: de huldiging.

Huldiging PSV op dinsdag 7 april

De gemeente Eindhoven had al rekening gehouden met een vroeg kampioenschap en schetste de afgelopen periode meerdere scenario's. Omdat PSV op zondag 5 april officieel kampioen is geworden, vindt de huldiging plaats op dinsdag 7 april.

De festiviteiten spelen zich af in het centrum van Eindhoven, met het Stadhuisplein als kloppend hart van de viering. Ook de Markt wordt ingericht voor publiek, terwijl meerdere pleinen in de binnenstad dienen als overlooplocatie.

Programma van de huldigingsdag

De dag zelf is strak geregisseerd, met een opbouw richting het hoogtepunt op het bordes van het stadhuis:

11.00 uur: wachtruimtes openen

13.00 uur: pleinen toegankelijk voor publiek

13.30 uur: start podiumprogramma

15.00 uur: vertrek selectie vanaf het Philips Stadion (platte kar)

Rond 17.15 uur: huldiging op het stadhuis

19.00 uur: einde programma

De tocht met de platte kar door de stad vormt traditiegetrouw het hoogtepunt, waarbij duizenden fans zich langs de route verzamelen.

Locaties en bereikbaarheid in de stad

Naast het Stadhuisplein en de Markt worden ook het 18 Septemberplein, Stationsplein, Catharinaplein en de Oude Stadsgracht ingezet om de verwachte mensenmassa op te vangen. Op al deze locaties zijn grote schermen aanwezig, zodat supporters niets hoeven te missen.

De gemeente waarschuwt tegelijkertijd voor aanzienlijke verkeershinder. In aanloop naar en tijdens de huldiging worden meerdere wegen in het centrum afgesloten en zijn parkeergarages beperkt bereikbaar. Bezoekers wordt nadrukkelijk geadviseerd om te voet, met de fiets of het openbaar vervoer te komen.

Belangrijke regels voor bezoekers

Wie de huldiging wil bijwonen, moet rekening houden met strikte veiligheidsmaatregelen:

Tassen zijn niet toegestaan, tenzij noodzakelijk voor medicatie

Paraplu’s zijn verboden

Vuurwerk mag niet worden meegenomen of afgestoken

De toegang tot alle locaties is gratis en er geldt geen leeftijdsgrens.