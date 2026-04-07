Jerdy Schouten lacht als een boer met kiespijn tijdens de huldiging van PSV

7 april 2026, 17:01
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Jerdy Schouten beleeft de huldiging van PSV met gemengde gevoelens. De verdediger annex defensieve middenvelder probeert te genieten, maar zag afgelopen weekend zijn WK-deelname en mogelijk het gehele kalenderjaar in rook opgaan door een kruisbandblessure.

Schouten heeft een biertje in de hand op de platte kaar. “Kan ik wel gebruiken”, lacht hij in gesprek met ESPN een betje als een boer met kiespijn. “Ik probeer vandaag gewoon te genieten met die gasten. We moeten dit ook niet voor lief nemen, weet je.”

Schouten waardeert de steun van ploeggenoten. Zo zei Nick Olij het vooral belangrijk te vinden dat Schouten vandaag kan genieten. “Ik waardeer het vooral dat die jongens er zo in staan. Natuurlijk zit er altijd een dubbel gevoel in mij. Maar ik ga vandaag gewoon genieten en daarna volle focus op het herstel. Dat gaat goed komen.”

“Echt waar: deze stad, het is niet normaal. Als je dit zo ziet, en ook als je de nieuwe jongens erover spreekt… dit is echt niet normaal”, zegt Schouten. “Daarom wil ik er vandaag echt van genieten. Natuurlijk, we zijn altijd goed, maar je weet nooit wanneer de laatste keer is. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet.”

ESPN-analist Danny Koevermans weet dat Schouten daar gelijk in heeft. “Dat is ook echt zo. Je moet er ieder seizoen vanaf de voorbereiding zo hard voor werken om dat weer te bewerkstelligen. Concurrenten liggen altijd op de loer. Over twee maanden telt dit seizoen niet meer. Het is superknap dat ze het drie seizoenen op rij hebben gedaan.”

Jerdy Schouten

Jerdy Schouten
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 29 jaar (12 jan. 1997)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
28
1
2024/2025
PSV
18
1
2023/2024
PSV
29
4
2022/2023
Bologna
33
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

