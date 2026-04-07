Jerdy Schouten lacht als een boer met kiespijn tijdens de huldiging van PSV

beleeft de huldiging van PSV met gemengde gevoelens. De verdediger annex defensieve middenvelder probeert te genieten, maar zag afgelopen weekend zijn WK-deelname en mogelijk het gehele kalenderjaar in rook opgaan door een kruisbandblessure.

Schouten heeft een biertje in de hand op de platte kaar. “Kan ik wel gebruiken”, lacht hij in gesprek met ESPN een betje als een boer met kiespijn. “Ik probeer vandaag gewoon te genieten met die gasten. We moeten dit ook niet voor lief nemen, weet je.”

Artikel gaat verder onder video

Schouten waardeert de steun van ploeggenoten. Zo zei Nick Olij het vooral belangrijk te vinden dat Schouten vandaag kan genieten. “Ik waardeer het vooral dat die jongens er zo in staan. Natuurlijk zit er altijd een dubbel gevoel in mij. Maar ik ga vandaag gewoon genieten en daarna volle focus op het herstel. Dat gaat goed komen.”

“Echt waar: deze stad, het is niet normaal. Als je dit zo ziet, en ook als je de nieuwe jongens erover spreekt… dit is echt niet normaal”, zegt Schouten. “Daarom wil ik er vandaag echt van genieten. Natuurlijk, we zijn altijd goed, maar je weet nooit wanneer de laatste keer is. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet.”

ESPN-analist Danny Koevermans weet dat Schouten daar gelijk in heeft. “Dat is ook echt zo. Je moet er ieder seizoen vanaf de voorbereiding zo hard voor werken om dat weer te bewerkstelligen. Concurrenten liggen altijd op de loer. Over twee maanden telt dit seizoen niet meer. Het is superknap dat ze het drie seizoenen op rij hebben gedaan.”

Volg de ontwikkelingen bij de huldiging in ons liveblog!