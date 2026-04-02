Johan Plat (39) nieuwe hoofdtrainer van SC Cambuur

2 april 2026, 12:46
Johan Plat
Foto: © Imago/realtimes
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

SC Cambuur heeft de opvolger van Henk de Jong gevonden. Johan Plat (39) gaat op korte termijn een contract voor twee seizoenen tekenen bij de promovendus uit Leeuwarden.

Met dat nieuws pakt de Leeuwarder Courant donderdagmiddag uit. Plat werd sinds het aangekondigde vertrek van De Jong al in verband gebracht met een overstap naar Cambuur, evenals Jan Sierksma (AZ) en Paschal Bosschaart.

Uiteindelijk gaat Cambuur met Plat aan de haal. Hij past volgens de regionale krant goed in de lijn die technisch directeur Lars Lambooij heeft uitgezet in Leeuwarden. Plat is een jonge, vernieuwende trainer die zijn ploegen met aanvallend voetbal voor de dag laat komen.

Plat is momenteel clubloos, nadat hij werd ontslagen als hoofdtrainer van CD Castellón. Daar werkte hij in eerste instantie als assistent-trainer van Dick Schreuder. Toen Schreuder werd ontslagen, nam Plat het stokje over, maar uiteindelijk moest ook hij vertrekken bij de Spaanse club.

Als in Johan Plat wordt de marionet van Henk de Jong, die er als ‘assistent’ naast gaat zitten. Lachwekkend!

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

