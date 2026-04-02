SC Cambuur heeft de opvolger van Henk de Jong gevonden. Johan Plat (39) gaat op korte termijn een contract voor twee seizoenen tekenen bij de promovendus uit Leeuwarden.

Met dat nieuws pakt de Leeuwarder Courant donderdagmiddag uit. Plat werd sinds het aangekondigde vertrek van De Jong al in verband gebracht met een overstap naar Cambuur, evenals Jan Sierksma (AZ) en Paschal Bosschaart.

Uiteindelijk gaat Cambuur met Plat aan de haal. Hij past volgens de regionale krant goed in de lijn die technisch directeur Lars Lambooij heeft uitgezet in Leeuwarden. Plat is een jonge, vernieuwende trainer die zijn ploegen met aanvallend voetbal voor de dag laat komen.

Artikel gaat verder onder video

Plat is momenteel clubloos, nadat hij werd ontslagen als hoofdtrainer van CD Castellón. Daar werkte hij in eerste instantie als assistent-trainer van Dick Schreuder. Toen Schreuder werd ontslagen, nam Plat het stokje over, maar uiteindelijk moest ook hij vertrekken bij de Spaanse club.