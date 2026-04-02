SC Cambuur heeft de opvolger van Henk de Jong gevonden. Johan Plat (39) gaat op korte termijn een contract voor twee seizoenen tekenen bij de promovendus uit Leeuwarden.
Met dat nieuws pakt de Leeuwarder Courant donderdagmiddag uit. Plat werd sinds het aangekondigde vertrek van De Jong al in verband gebracht met een overstap naar Cambuur, evenals Jan Sierksma (AZ) en Paschal Bosschaart.
Uiteindelijk gaat Cambuur met Plat aan de haal. Hij past volgens de regionale krant goed in de lijn die technisch directeur Lars Lambooij heeft uitgezet in Leeuwarden. Plat is een jonge, vernieuwende trainer die zijn ploegen met aanvallend voetbal voor de dag laat komen.
Plat is momenteel clubloos, nadat hij werd ontslagen als hoofdtrainer van CD Castellón. Daar werkte hij in eerste instantie als assistent-trainer van Dick Schreuder. Toen Schreuder werd ontslagen, nam Plat het stokje over, maar uiteindelijk moest ook hij vertrekken bij de Spaanse club.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
