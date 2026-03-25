Henk de Jong stopt als hoofdtrainer Cambuur, maar gaat wél mee naar de Eredivisie

25 maart 2026, 17:22   Bijgewerkt: 17:28
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Henk de Jong stopt aan het einde van het lopende seizoen als hoofdtrainer van SC Cambuur, zo maakt de kersverse promovendus bekend via de officiële kanalen. De 61-jarige trainer gaat echter wél mee de Eredivisie in, zij het als assistent van de nieuw aan te stellen hoofdcoach.

Gisteren (dinsdag) wist Cambuur zich zich middels een 2-4 zege bij FC Emmen te verzekeren van promotie naar het hoogste niveau. In de resterende wedstrijden van het seizoen staat enkel de titelstrijd met ADO Den Haag, dat al eerder zeker was van een terugkeer in de Eredivisie, nog op het spel. Daarnaast kan de focus dus op volgend seizoen, want er zal een Eredivisiewaardige selectie moeten worden opgetuigd. En dus óók een zoektocht komen naar een geschikte nieuwe hoofdtrainer.

'Thuissituatie belangrijkste reden'

Cambuur maakt bekend dat De Jong een nieuwe, vierjarige verbintenis bij de club heeft ondertekend. De trainer doet dus wel een stap terug en gaat verder in de rol van assistent. "Daar ben ik de club heel dankbaar voor", laat De Jong weten in een eerste reactie. "Op één van de absolute hoogtepunten kunnen stoppen als hoofdtrainer, mooier kun je het niet krijgen. De belangrijkste reden voor deze stap is mijn thuissituatie. Daar wil ik meer tijd en aandacht voor hebben en tegelijkertijd is en blijft dit het mooiste vak dat er bestaat. SC Cambuur is bovendien mijn thuis geworden, dus ik ben heel blij dat ik de komende vier seizoenen hier mag blijven werken", aldus de trainer.

