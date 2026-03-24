Live voetbal

Henk de Jong geniet volop van promotie: 'Vanavond word ik dronken'

24 maart 2026, 23:05
Henk de Jong
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Mingus Niesten
Mingus Niesten | Content Creator
Redacteur en Content Creator bij FCUpdate sinds 2024 met focus op Premier League-nieuws en voetbaldata. Schrijft artikelen en maakt videocontent, bijvoorbeeld a.d.h.v. interviews.

Henk de Jong is, net als iedereen bij Cambuur, vanavond een gelukkig man. De trainer promoveert met de ploeg uit Leeuwarden naar de Eredivisie, na een dikke overwinning bij FC Emmen (2-4).

De Jong stapte in 2023 in bij Cambuur, nadat hij in het verleden al vaker voor de club had gewerkt. Hij ging met één doel aan de slag: promoveren. "Ik ben trots op al die jongens, daar moet je goed op passen", begint hij bij ESPN. "Onze supporters horen daar ook bij. We worden overal gesteund. Dat is voor een trainer ook wel lekker, want je kan vrij werken. Ik ben gek op Cambuur en zal dat voor de rest van mijn leven blijven", betoont hij nogmaals zijn liefde aan de club.

Artikel gaat verder onder video

De trainer verwacht dat het een lange avond gaat worden. "Vanavond word ik wel een beetje dronken. Of nou ja, echt dronken." Omdat de promotie niet helemaal uit de lucht kwam vallen, heeft De Jong al eens nagedacht over duels in de Eredivisie. "Ik kijk uit naar wedstrijden tegen Heerenveen. Dat vind ik een mooiere wedstrijd dan een Ajax - Feyenoord."

Toch heersen er ook tijdens het promotiefeest wat zorgen. Zo moet de club wel financieel wat goed nieuws krijgen, voordat het nieuwe seizoen straks aanvangt. "We moeten eerst quitte spelen", weet De Jong. "We hebben zo'n drie miljoen nodig." De trainer weet ook dat versterkingen cruciaal gaan zijn in de poging tot lijfsbehoud. "Er moeten wel vier of vijf jongens bij deze groep."

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
  • 22 mrt. 16:29
  • 22 mrt. 15:45
  • 22 mrt. 08:25
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Henk de Jong

Henk de Jong
SC Cambuur
Team: Cambuur
Functie: Coach
Leeftijd: 61 jaar (27 aug. 1964)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
28
41
68
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws