Henk de Jong ziet blunder van Shona Shukrula in promotieduel ADO: ‘Dit kan gewoon niet’

21 maart 2026, 12:54
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Henk de Jong heeft afgelopen dinsdag met verbazing naar de slotfase van de promotiewedstrijd van ADO Den Haag gekeken. Tegen Jong FC Utrecht besloot vrouwelijke arbiter Shona Shukrula om géén blessuretijd toe te kennen aan de Hagenezen. Afgelopen vrijdag ging het voor concurrent SC Cambuur juist mis in die blessuretijd.

ADO stelde dinsdagavond promotie naar de Eredivisie veilig dankzij een 1-0-zege op Jong FC Utrecht. In de tweede helft vonden acht wisselmomenten plaats. Per wisselmoment wordt doorgaans dertig seconden extra tijd toegekend. Daarnaast maakte ADO een doelpunt via Evan Rottier. Shukrula besloot om na de negentigste minuut direct voor het eindsignaal te fluiten.

Gigantische flater van vrouwelijke scheidsrechter

Cambuur kreeg vrijdag – tegen Jong AZ – vijf minuten extra tijd, waarin het in de 93e minuut misging door een goal van Bendeguz Kovacs. Daardoor liepen de Leeuwarders dure punten mis in de strijd om het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie. “In blessuretijd…”, baalt De Jong voor de camera van Voetbal International.

“In sommige wedstrijden wordt er in de negentigste minuut gewoon afgefloten. Dat kan niet, dat zijn bloopers”, vindt de oefenmeester van Cambuur. De Jong maakt wel een kanttekening: “Den Haag is terecht gepromoveerd, maar dat kan gewoon niet. Dat zie je vanavond ook weer: in blessuretijd wordt het beslist.”

ADO - Jong Utrecht

ADO Den Haag
1 - 0
Jong FC Utrecht
Gespeeld op 17 mrt. 2026
Competitie: Keuken Kampioen Divisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Henk de Jong

Henk de Jong
SC Cambuur
Team: Cambuur
Functie: Coach
Leeftijd: 61 jaar (27 aug. 1964)

Meer info

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
1
ADO
32
41
74
2
Cambuur
32
29
70
3
De Graafschap
31
9
52
4
Almere
33
15
52
5
Willem II
31
7
50

