Henk de Jong heeft afgelopen dinsdag met verbazing naar de slotfase van de promotiewedstrijd van ADO Den Haag gekeken. Tegen Jong FC Utrecht besloot vrouwelijke arbiter Shona Shukrula om géén blessuretijd toe te kennen aan de Hagenezen. Afgelopen vrijdag ging het voor concurrent SC Cambuur juist mis in die blessuretijd.

ADO stelde dinsdagavond promotie naar de Eredivisie veilig dankzij een 1-0-zege op Jong FC Utrecht. In de tweede helft vonden acht wisselmomenten plaats. Per wisselmoment wordt doorgaans dertig seconden extra tijd toegekend. Daarnaast maakte ADO een doelpunt via Evan Rottier. Shukrula besloot om na de negentigste minuut direct voor het eindsignaal te fluiten.

Gigantische flater van vrouwelijke scheidsrechter

Cambuur kreeg vrijdag – tegen Jong AZ – vijf minuten extra tijd, waarin het in de 93e minuut misging door een goal van Bendeguz Kovacs. Daardoor liepen de Leeuwarders dure punten mis in de strijd om het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie. “In blessuretijd…”, baalt De Jong voor de camera van Voetbal International.

“In sommige wedstrijden wordt er in de negentigste minuut gewoon afgefloten. Dat kan niet, dat zijn bloopers”, vindt de oefenmeester van Cambuur. De Jong maakt wel een kanttekening: “Den Haag is terecht gepromoveerd, maar dat kan gewoon niet. Dat zie je vanavond ook weer: in blessuretijd wordt het beslist.”