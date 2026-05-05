Johan Derksen is maandagavond tijdens Vandaag Inside met verrassend nieuws rondom Henk de Jong gekomen. De 61-jarige Fries, die na de promotie van Cambuur bekendmaakte te stoppen als hoofdtrainer, zou volgens De Snor in beeld zijn als nieuwe bondscoach van Curaçao.

De Jong kent een indrukwekkende staat van dienst bij Cambuur en loodste de Leeuwarders dit seizoen naar de Eredivisie. Het clubicoon maakte snel bekend dat hij niet als hoofdtrainer meegaat naar het hoogste niveau, wat te maken heeft met de gezondheid van zijn vrouw. Daarom is hij volgend seizoen actief als assistent-trainer van Johan Plat bij Cambuur.

Henk de Jong naar Curaçao?

“Er is een lobby gaande voor Henk de Jong, om hem trainer van Curaçao te laten worden”, valt Derksen plots met de deur in huis. “Oh echt, is dit een grap of niet? Henk de Jong?”, reageert Wilfred Genee stomverbaasd. René van der Gijp vraagt zich af of De Jong in beeld is als assistent-trainer. “Nee, als bondscoach van Curaçao”, verduidelijkt Derksen.

Sinds het terugtreden van Dick Advocaat staat Fred Rutten aan het roer bij Curaçao. In principe zal hij The Blue Wave coachen op het naderende WK, waar het eiland debuteert. “Fred doet alleen het WK, maar ze moeten daarna een nieuwe trainer”, zegt Derksen.

Genee vindt het nog altijd jammer dat Advocaat is vertrokken bij Curaçao. “Die heeft het nu druk genoeg met Feyenoord natuurlijk, daar is hij druk mee in de weer. Ook met zijn dochter is hij druk in de weer. Voor hem is Curaçao geen optie meer”, vertelt Gijp.