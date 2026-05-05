Live voetbal

Johan Derksen: 'Curaçao wil Henk de Jong als bondscoach'

5 mei 2026, 08:20   Bijgewerkt: 08:50
Johan Derksen: 'Curaçao wil Henk de Jong als bondscoach'
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Johan Derksen is maandagavond tijdens Vandaag Inside met verrassend nieuws rondom Henk de Jong gekomen. De 61-jarige Fries, die na de promotie van Cambuur bekendmaakte te stoppen als hoofdtrainer, zou volgens De Snor in beeld zijn als nieuwe bondscoach van Curaçao.

De Jong kent een indrukwekkende staat van dienst bij Cambuur en loodste de Leeuwarders dit seizoen naar de Eredivisie. Het clubicoon maakte snel bekend dat hij niet als hoofdtrainer meegaat naar het hoogste niveau, wat te maken heeft met de gezondheid van zijn vrouw. Daarom is hij volgend seizoen actief als assistent-trainer van Johan Plat bij Cambuur.

Henk de Jong naar Curaçao?

Artikel gaat verder onder video

“Er is een lobby gaande voor Henk de Jong, om hem trainer van Curaçao te laten worden”, valt Derksen plots met de deur in huis. “Oh echt, is dit een grap of niet? Henk de Jong?”, reageert Wilfred Genee stomverbaasd. René van der Gijp vraagt zich af of De Jong in beeld is als assistent-trainer. “Nee, als bondscoach van Curaçao”, verduidelijkt Derksen.

Sinds het terugtreden van Dick Advocaat staat Fred Rutten aan het roer bij Curaçao. In principe zal hij The Blue Wave coachen op het naderende WK, waar het eiland debuteert. “Fred doet alleen het WK, maar ze moeten daarna een nieuwe trainer”, zegt Derksen.

Genee vindt het nog altijd jammer dat Advocaat is vertrokken bij Curaçao. “Die heeft het nu druk genoeg met Feyenoord natuurlijk, daar is hij druk mee in de weer. Ook met zijn dochter is hij druk in de weer. Voor hem is Curaçao geen optie meer”, vertelt Gijp.

VIDEO - René van der Gijp geeft duidelijkheid over eventuele terugkeer van Dick Advocaat bij Curaçao

➡️ Meer over Henk de Jong

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Overtreding Brittijn

Woede op NOS voor niet tonen 'schandalig moment' bij Feyenoord-Fortuna

  • Gisteren, 10:14
  • Gisteren, 10:14
  • 8
Jeremiah St Juste

St. Juste krijgt de volle laag na respectloos gedrag: 'Feyenoord, grijp in'

  • zo 3 mei, 20:39
  • 3 mei 20:39
  • 11
Timon Wellenreuther

Wellenreuther sneert naar Kooij: 'Hoe kan je zo lang wachten?'

  • zo 3 mei, 18:40
  • 3 mei 18:40
  • 8
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Henk de Jong

Henk de Jong
SC Cambuur
Team: Cambuur
Functie: Coach
Leeftijd: 61 jaar (27 aug. 1964)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
32
49
78
2
Feyenoord
32
24
61
3
NEC
32
24
56
4
Ajax
32
22
55
5
Twente
32
19
55

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws