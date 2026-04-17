Henk de Jong tot tranen geroerd door spandoek op De Vijverberg

Henk de Jong houdt het vrijdagavond niet droog op De Vijverberg. De supporters van De Graafschap staan met een spandoek en een ovationeel applaus stil bij het verlies van zijn moeder Sjoukje, die eerder deze week op 80-jarige leeftijd plotseling overleed.

De Jong werkte tussen 2017 en 2019 zelf als hoofdtrainer bij De Graafschap, en leidde De Superboeren in zijn laatste jaar naar promotie naar het hoogste niveau. Zelf maakte hij de stap naar de Eredivisie niet mee, De Jong keerde terug naar Cambuur. Daarmee promoveerde hij dit seizoen voor de derde (!) keer naar de Eredivsie. De populaire trainer doet ook nu een stap terug, maar blijft wel aan als assistent van de nieuwe hoofdtrainer, Johan Plat.

Eerder deze week overleed 'zomaar uit het niets' De Jongs moeder Sjoukje. De trainer was afgelopen zondag nog bij haar, zo vertelde hij in een openhartig gesprek met het clubkanaal van Cambuur. Toen was er niets aan de hand, maar later op de dag kon hij zijn moeder niet meer bereiken. Zij werd uiteindelijk thuis gevonden met - wat naar later bleek - een gescheurde aorta. Op dat moment was zij nog niet overleden, voordat dat uiteindelijk gebeurde is ze zelfs nog bij kennis geweest. Sjoukje de Jong drukte het broertje van de trainer op haar sterfbed nota bene nog op het hart dat 'Henk wel moet voetballen'. "Ze bedoelde dat ik vrijdag wel moest gaan. Dat heeft ze nog gezegd", aldus De Jong.

De trainer is vrijdagavond dan ook 'gewoon' present als hij met Cambuur op bezoek gaat bij zijn oude liefde. De supporters van De Graafschap zijn hem overduidelijk nog niet vergeten en onthullen een meterslang spandoek met het opschrift Henk en familie: gecondoleerd en veel sterkte! Bij het onthullen breekt een ovationeel applaus uit op De Vijverberg, waarna De Jong het te kwaad krijgt.

