Henk de Jong tot tranen geroerd door spandoek op De Vijverberg

17 april 2026, 21:13
Henk de Jong in tranen tijdens De Graafschap - Cambuur
Foto: © Imago / Realtimes
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Henk de Jong houdt het vrijdagavond niet droog op De Vijverberg. De supporters van De Graafschap staan met een spandoek en een ovationeel applaus stil bij het verlies van zijn moeder Sjoukje, die eerder deze week op 80-jarige leeftijd plotseling overleed.

De Jong werkte tussen 2017 en 2019 zelf als hoofdtrainer bij De Graafschap, en leidde De Superboeren in zijn laatste jaar naar promotie naar het hoogste niveau. Zelf maakte hij de stap naar de Eredivisie niet mee, De Jong keerde terug naar Cambuur. Daarmee promoveerde hij dit seizoen voor de derde (!) keer naar de Eredivsie. De populaire trainer doet ook nu een stap terug, maar blijft wel aan als assistent van de nieuwe hoofdtrainer, Johan Plat.

Eerder deze week overleed 'zomaar uit het niets' De Jongs moeder Sjoukje. De trainer was afgelopen zondag nog bij haar, zo vertelde hij in een openhartig gesprek met het clubkanaal van Cambuur. Toen was er niets aan de hand, maar later op de dag kon hij zijn moeder niet meer bereiken. Zij werd uiteindelijk thuis gevonden met - wat naar later bleek - een gescheurde aorta. Op dat moment was zij nog niet overleden, voordat dat uiteindelijk gebeurde is ze zelfs nog bij kennis geweest. Sjoukje de Jong drukte het broertje van de trainer op haar sterfbed nota bene nog op het hart dat 'Henk wel moet voetballen'. "Ze bedoelde dat ik vrijdag wel moest gaan. Dat heeft ze nog gezegd", aldus De Jong.

De trainer is vrijdagavond dan ook 'gewoon' present als hij met Cambuur op bezoek gaat bij zijn oude liefde. De supporters van De Graafschap zijn hem overduidelijk nog niet vergeten en onthullen een meterslang spandoek met het opschrift Henk en familie: gecondoleerd en veel sterkte! Bij het onthullen breekt een ovationeel applaus uit op De Vijverberg, waarna De Jong het te kwaad krijgt.

Spandoek De Graafschap-supporters voor Henk de Jong na het overlijden van zijn moeder
© Imago

Arwi1947
12 Reacties
369 Dagen lid
12 Likes
Arwi1947
Zo kan het ook,een warme reactie van de supporters van de Graafschap voor de allerbeste aardigste en menselijkste trainer uit het betaalde voetbal 👏

De Graafschap - Cambuur

De Graafschap
3 - 1
SC Cambuur
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Keuken Kampioen Divisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
1
ADO
36
47
83
2
Cambuur
36
28
75
3
Willem II
36
13
62
4
De Graafschap
36
15
60
5
Jong PSV
36
6
56

