‘Feyenoord in gesprek met Ichem Ferrah (20): aanvaller ziet overstap zitten’

11 april 2026, 13:22
Ichem Ferrah viert doelpunt bij FC Emmen - SC Cambuur
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Feyenoord heeft onlangs gesprekken gevoerd met Ichem Ferrah (20), dat weet WFCGroningen zaterdagmiddag te melden op X. De uitblinker van SC Cambuur lijkt een overstap naar De Kuip persoonlijk wel te zien zitten, al wil hij mogelijk voor zijn kans gaan bij Lille.

Ferrah wordt dit seizoen door Cambuur gehuurd van Lille, waar hij als jong talent tot twee optredens kwam. In de Keuken Kampioen Divisie is de Fransman één van de dragende spelers in het naar de Eredivisie gepromoveerde elftal van de Leeuwarders. De rechtsbuiten maakte elf doelpunten en gaf vijf keer de assist.

Niet voor niets ligt de aanvaller goed in de markt. Volgens WFCGroningen, een X-account dat vaker raak zit met transfergeruchten, heeft Feyenoord al gesproken met Ferrah. De vleugelaanvaller ziet een overstap naar Rotterdam zitten.

Cambuur hoopte op een langere samenwerking met Ferrah en polste Lille voor een nieuwe huurdeal, maar dat ziet de Franse club niet zitten. Een permanente deal zit er niet in voor de Leeuwarders, omdat Ferrah niet te betalen is.

Ook Real Betis en Olympique Lyon zouden de Keuken Kampioen Divisie-uitblinker op het oog hebben, maar zijn voorkeur lijkt te liggen bij Feyenoord of Lille. Een langer verblijf bij laatstgenoemde hangt wel af van de trainer.

➡️ Meer over Feyenoord

Lees ook:
Van der Vaart

Van der Vaart wil extra vergoeding na 'vreselijke middag' door Feyenoord

  • zo 5 april, 23:12
  • 5 apr. 23:12
  • 7
thump top 5

Race voor CL-voetbal: resterende programma's van Feyenoord, NEC, Twente en Ajax

  • zo 5 april, 16:25
  • 5 apr. 16:25
  • 7
PEC Zwolle-fans met gezichtsbedekking

Aftrap bij IJsselderby Go Ahead - PEC Zwolle, 100 minuten later dan gepland

  • zo 5 april, 12:27
  • 5 apr. 12:27
  • 6
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Eindelijk is Feyenoord weer bezig met een logische transfer.

Ichem Ferrah

Ichem Ferrah
SC Cambuur
Team: Cambuur
Leeftijd: 20 jaar (23 sep. 2005)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Cambuur
33
11
2024/2025
Lille II
1
0
2024/2025
Rouen
24
3
2024/2025
Lille
-
-

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
29
17
48

