Feyenoord heeft onlangs gesprekken gevoerd met Ichem Ferrah (20), dat weet WFCGroningen zaterdagmiddag te melden op X. De uitblinker van SC Cambuur lijkt een overstap naar De Kuip persoonlijk wel te zien zitten, al wil hij mogelijk voor zijn kans gaan bij Lille.
Ferrah wordt dit seizoen door Cambuur gehuurd van Lille, waar hij als jong talent tot twee optredens kwam. In de Keuken Kampioen Divisie is de Fransman één van de dragende spelers in het naar de Eredivisie gepromoveerde elftal van de Leeuwarders. De rechtsbuiten maakte elf doelpunten en gaf vijf keer de assist.
Niet voor niets ligt de aanvaller goed in de markt. Volgens WFCGroningen, een X-account dat vaker raak zit met transfergeruchten, heeft Feyenoord al gesproken met Ferrah. De vleugelaanvaller ziet een overstap naar Rotterdam zitten.
Cambuur hoopte op een langere samenwerking met Ferrah en polste Lille voor een nieuwe huurdeal, maar dat ziet de Franse club niet zitten. Een permanente deal zit er niet in voor de Leeuwarders, omdat Ferrah niet te betalen is.
Ook Real Betis en Olympique Lyon zouden de Keuken Kampioen Divisie-uitblinker op het oog hebben, maar zijn voorkeur lijkt te liggen bij Feyenoord of Lille. Een langer verblijf bij laatstgenoemde hangt wel af van de trainer.
