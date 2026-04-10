FC Twente legt druk bij NEC en Feyenoord, maar fans verbijsterd door Van den Brom

FC Twente heeft belangrijke punten gepakt in de strijd om Europees voetbal. Via een 2-1 overwinning op FC Volendam legt de ploeg van John van den Brom de druk bij NEC en Feyenoord, die elkaar zondag treffen.

Al na twee minuten viel de openingstreffer: uit een corner van Sam Lammers was het Nijstad die zijn eerste Eredivisie-goal binnentikte. De vroege voorsprong onderstreepte de intenties van de ploeg, die Volendam direct vastzette op eigen helft.

De bezoekers hadden nauwelijks iets in te brengen. Twente combineerde vlot, vaak in één keer raken, en kreeg via onder meer Ricky van Wolfswinkel en Sondre Ørjasæter kansen om de voorsprong uit te bouwen. Toch bleef het lang bij 1-0, mede door slordige afronding en enkele blokkerende ingrepen van Volendam.

Halverwege de eerste helft werd de druk verder opgevoerd. Van Wolfswinkel kopte naast en een inzet van Ramiz Zerrouki werd geblokt. Volendam stelde daar nauwelijks iets tegenover.

De verdiende tweede treffer viel elf minuten voor rust. Wederom was Lammers de aangever, ditmaal met een subtiele pass op Hlynsson, die koel afrondde en de marge verdubbelde. Twente ging rusten met een comfortabele 2-0 voorsprong.

Ook na rust bleef het spelbeeld onveranderd. Twente dicteerde, Volendam liep er vooral achteraan. Een fraaie steekpass van Rots werd niet beloond toen Van den Belt naast schoot, terwijl Van Wolfswinkel kort daarna een grote kans op 3-0 liet liggen na een knappe actie. Doelman Van Oevelen hield zijn ploeg met meerdere reddingen op de been.

Gaandeweg de tweede helft sloop er echter slordigheid in het spel van beide ploegen. Twente bleef kansen creëren – onder meer via invaller Marko Pjaca en opnieuw Van Wolfswinkel – maar verzuimde de wedstrijd definitief te beslissen.

En dat brak de thuisploeg bijna op. In de 74e minuut kwam Volendam vanuit het niets terug in de wedstrijd. Invaller Robert Mühren gaf voor, waarna Nordin Bukala de bal achter Unnerstall tikte: 2-1. De doelman reageerde furieus richting zijn verdediging, die plots wankelde.

Kritiek op wissels Van den Brom

Twente, dat dit seizoen al vaker punten verspeelde tegen lager geklasseerde ploegen, maakte het zichzelf onnodig moeilijk. Volendam kreeg nog de nodige kansen, maar Twente hield stand. Wl leidden de wissels van John van den Brom tot veel onvrede bij de fans: smaakmakers Zerrouki, Ørjasæter, Van Rooij, Van Wolfswinkel en Hlynsson moesten het veld verlaten voor Kjølo, Pjaca, Bruns, Booth en Pröpper.