Live voetbal 6

Derksen: ‘Niemand in Nijmegen houdt rekening met een nederlaag tegen Feyenoord’

11 april 2026, 12:24
NEC
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Helemaal niemand in Nijmegen en omstreken verwacht dat NEC zondagmiddag gaat verliezen van Feyenoord, zo vertelt Johan Derksen vrijdag in Vandaag Inside. De Snor weet het zelf echter nog niet zo zeker en denkt dat zijn lievelingsclub niet zeker is van de drie punten.

Feyenoord verdedigt zondag de tweede plek op bezoek bij NEC. De ploeg van Robin van Persie verkeert in mindere vorm en heeft ook nog eens te maken met een waslijst aan blessures. Achter namen van belangrijke spelers als Luciano Valente, Anis Hadj Moussa, Anel Ahmedhodzic en Jakub Moder staat een groot vraagteken.

Artikel gaat verder onder video

René van der Gijp weet dat een overwinning in Nijmegen niet onmogelijk is voor Feyenoord. “Maar ik zou het dan wel weer heel vervelend vinden als het bijvoorbeeld 0-1 wordt en de NEC-supporters heel teleurgesteld zijn. Want ik geloof nu best dat zij denken: dit is kat in het bakkie, dit kan niet meer fout gaan.”

Johan Derksen, die supporter is van NEC, reageert: “Er is niemand in Nijmegen die er rekening mee houdt dat Feyenoord gaat winnen. Maar het kan heel goed, want NEC kan van iedereen verliezen”, stelt hijzelf. “NEC verliest thuis ook van Fortuna Sittard, maar ik denk wel dat ze dan heel teleurgesteld zullen zijn”, aldus Van der Gijp.

0 2 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Hasi
221 Reacties
688 Dagen lid
792 Likes
Hasi
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat is natuurlijk zo leuk aan een rond balletje. NEC kan niet verliezen, maar gaat ruim tenonder tegen Feyenoord, en dan vraagt iedereen zich af, waarom.

21
818 Reacties
156 Dagen lid
2.010 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit is precies het opportunisme van het voetbal. Vorig seizoen werd Go Ahead Eagles nog de hemel in geprezen.. wereldtrainer Simonis, Deijl de beste back van de Eredivisie, bekerwinst, heel Nederland genoot. Nog geen jaar later staat Simonis op straat na een vroeg ontslag en is het sentiment volledig omgeslagen. Go Ahead speelde Europees, maar als land draaien we een van de zwakste jaren in Europa en leveren we straks gewoon in op Champions League plekken. En nu hopen we massaal op NEC, zodat we volgend jaar weer kunnen roepen hoe armoedig het allemaal is. Begrijp me niet verkeerd, NEC zit in een flow en voor Nijmegen is het prachtig. Maar een realist weet ook dat dit momentopnames zijn. Voor mij is het gewoon de nummer 3 tegen de nummer 2.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Net binnen

Meer nieuws

NEC - Feyenoord

N.E.C.
14:30
Feyenoord
Wordt gespeeld op 12 apr. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
29
17
48

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws