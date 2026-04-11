Helemaal niemand in Nijmegen en omstreken verwacht dat NEC zondagmiddag gaat verliezen van Feyenoord, zo vertelt Johan Derksen vrijdag in Vandaag Inside. De Snor weet het zelf echter nog niet zo zeker en denkt dat zijn lievelingsclub niet zeker is van de drie punten.

Feyenoord verdedigt zondag de tweede plek op bezoek bij NEC. De ploeg van Robin van Persie verkeert in mindere vorm en heeft ook nog eens te maken met een waslijst aan blessures. Achter namen van belangrijke spelers als Luciano Valente, Anis Hadj Moussa, Anel Ahmedhodzic en Jakub Moder staat een groot vraagteken.

René van der Gijp weet dat een overwinning in Nijmegen niet onmogelijk is voor Feyenoord. “Maar ik zou het dan wel weer heel vervelend vinden als het bijvoorbeeld 0-1 wordt en de NEC-supporters heel teleurgesteld zijn. Want ik geloof nu best dat zij denken: dit is kat in het bakkie, dit kan niet meer fout gaan.”

Johan Derksen, die supporter is van NEC, reageert: “Er is niemand in Nijmegen die er rekening mee houdt dat Feyenoord gaat winnen. Maar het kan heel goed, want NEC kan van iedereen verliezen”, stelt hijzelf. “NEC verliest thuis ook van Fortuna Sittard, maar ik denk wel dat ze dan heel teleurgesteld zullen zijn”, aldus Van der Gijp.