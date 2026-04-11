Johan Derksen: ‘Komst van Van Eijck is grote afgang voor Feyenoord’

11 april 2026, 13:41
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Johan Derksen vindt het ‘een afgang voor Feyenoord’ dat Casper van Eijck de medische staf gaat bijstaan in de strijd tegen de blessuregolf, zo vertelt hij vrijdagavond in Vandaag Inside. De Rotterdammers kampen al het hele seizoen met veel blessures en willen dat probleem tackelen met de terugkeer van de voormalig clubarts.

Van Eijck heeft een lange geschiedenis als clubarts, een functie die hij tussen 1982 en 2010 vervulde bij Sparta Rotterdam. In de zomer van 2009 ging hij in diezelfde rol aan de slag bij Feyenoord, waar hij uiteindelijk na het seizoen 2020/21 vertrok. De arts wilde zich volledig gaan richten op zijn onderzoek naar alvleesklierkanker.

Feyenoord wordt al het hele seizoen geplaagd door blessures en moet het aankomende zondag tegen NEC waarschijnlijk stellen zonder Luciano Valente. Ook Anis Hadj Moussa, Anel Ahmedhodzic en Jakob Moder zijn vraagtekens voor het duel in Nijmegen. Door die vele blessures trok trainer Robin van Persie vrijdag zélf de voetbalschoenen aan om mee te doen met een training.

Wilfred Genee vraagt in de uitzending van Vandaag Inside of willekeurige toeschouwers zich niet kunnen aanmelden als nieuwe spelers van Feyenoord. “Casper is te hulp geroepen, dat is de grootste afgang voor de medische dienst bij een club”, oordeelt Derksen.

“Casper heeft regelrechte contacten bij het ziekenhuis en kan spelers naar de specialisten sturen”, aldus de televisiepersoonlijkheid.

Met al die blessuregevallen bij Feyenoord en dan nog niet durven ingrijpen, dat is pas een afgang. Blij dat Casper van Eijk komt ondersteunen, en hopelijk wordt er richting komend seizoen flink doorgepakt binnen de medische staf.

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
29
17
48

