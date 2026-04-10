Robin van Persie traint noodgedwongen mee met Feyenoord 1

10 april 2026, 15:02
Robin van Persie op het trainingsveld van Feyenoord
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Robin van Persie heeft vrijdag meegetraind met de hoofdmacht van Feyenoord, zo vertelde hij diezelfde dag op de persconferentie in aanloop naar de cruciale wedstrijd tegen NEC. De Rotterdammers kampen met zoveel blessures dat de hoofdtrainer zich genoodzaakt voelde om zelf de schoenen aan te trekken.

Feyenoord kampt met grote problemen in aanloop naar de belangrijke wedstrijd tegen NEC. Onder meer Luciano Valente, Anis Hadj Moussa en Anel Ahmedhodzic zijn vraagtekens voor het cruciale duel in de strijd om plek twee. De problemen waren vrijdag zelfs zo groot dat Van Persie zélf mee moest doen tijdens de training.

“Om je een beetje context te geven: ik heb de afgelopen jaren niet of nauwelijks meegedaan aan de training, maar vandaag heb ik dat wel gedaan. Bij het basisteam. Dat geeft aan hoe we ervoor staan”, legt de hoofdtrainer van Feyenoord uit.

“Ik heb mezelf in de basis gezet. Uit nood”, lacht Van Persie vervolgens. “Aankomende zondag mag dat niet, of wel?”, vraagt Dennis van Eersel van Rijnmond. Van Persie reageert lachend: “Nou, vroeger had je Ruud Gullit. Die was speler/coach. Maar we dwalen af.”

‘De beentjes liepen wel vol’

Later in de persconferentie wordt Van Persie opnieuw gevraagd naar zijn ‘comeback’ op het trainingsveld. “De beentjes liepen op een gegeven moment wel vol. Het geeft vooral aan dat we een uitdaging hebben. De ruimtes waren erg groot, en dat voelde je wel. Het was leuk, maar ideaal was het niet”, aldus de voormalig topspits.

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

