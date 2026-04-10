Luijckx: ‘NEC zwáár favoriet, Feyenoord met knikkende knieën naar De Goffert'

Kees Luijckx schat de kansen van Feyenoord op bezoek bij NEC niet al te hoog in. De analist van ESPN vindt dat de Nijmegenaren ‘zwaar favoriet’ zijn voor het cruciale duel om plek twee in de Eredivisie, zo zegt hij bij Voetbalpraat.

Zondagmiddag spelen NEC en Feyenoord de kraker om plek twee in de Eredivisie. Aan het eind van het seizoen geeft die rangschikking recht op rechtstreekse plaatsing voor de groepsfase van de Champions League. De ploeg van Robin van Persie heeft één punt meer, maar is volgens Luijckx de underdog tegen NEC. “NEC is zwáár favoriet”, begint de oud-verdediger, die direct daarna een grote slok water moet nemen.

“Feyenoord gaat er vast met een plan heen, alleen ze hebben zo weinig houvast en vertrouwen in dat plan. Bij NEC zit zoveel vertrouwen, die spelers weten precies wat ze moeten doen, en Feyenoord is geen collectief. Sterker nog, ze zijn als collectief steeds slechter geworden dit seizoen. Ze zitten op hun dieptepunt en daar blijven ze op dit moment hangen”, vindt de voormalig speler van Roda JC.

Eerder dit jaar maakten Feyenoord en NEC er een spektakel van in De Kuip: 2-4. “Toen was Feyenoord echt nog goed. Toen dacht je: in dit team zit nog wat in. Maar op fitheid knalde NEC eroverheen. Feyenoord is een topclub, maar gaat met knikkende knietjes naar De Goffert”, gaat Luijckx verder.

Donderdag kwam er ook nog eens dramatisch blessurenieuws naar buiten voor Feyenoord. ESPN meldde dat Luciano Valente, net als Anis Hadj Moussa en Anel Ahmedhodzic, een vraagteken is voor het duel met NEC. De kans dat Valente gaat spelen, wordt niet groot ingeschat.