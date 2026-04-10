Luijckx: ‘NEC zwáár favoriet, Feyenoord met knikkende knieën naar De Goffert'

Kees Luijckx schat de kansen van Feyenoord op bezoek bij NEC niet al te hoog in. De analist van ESPN vindt dat de Nijmegenaren ‘zwaar favoriet’ zijn voor het cruciale duel om plek twee in de Eredivisie, zo zegt hij bij Voetbalpraat.
Zondagmiddag spelen NEC en Feyenoord de kraker om plek twee in de Eredivisie. Aan het eind van het seizoen geeft die rangschikking recht op rechtstreekse plaatsing voor de groepsfase van de Champions League. De ploeg van Robin van Persie heeft één punt meer, maar is volgens Luijckx de underdog tegen NEC. “NEC is zwáár favoriet”, begint de oud-verdediger, die direct daarna een grote slok water moet nemen.
“Feyenoord gaat er vast met een plan heen, alleen ze hebben zo weinig houvast en vertrouwen in dat plan. Bij NEC zit zoveel vertrouwen, die spelers weten precies wat ze moeten doen, en Feyenoord is geen collectief. Sterker nog, ze zijn als collectief steeds slechter geworden dit seizoen. Ze zitten op hun dieptepunt en daar blijven ze op dit moment hangen”, vindt de voormalig speler van Roda JC.
Eerder dit jaar maakten Feyenoord en NEC er een spektakel van in De Kuip: 2-4. “Toen was Feyenoord echt nog goed. Toen dacht je: in dit team zit nog wat in. Maar op fitheid knalde NEC eroverheen. Feyenoord is een topclub, maar gaat met knikkende knietjes naar De Goffert”, gaat Luijckx verder.
Donderdag kwam er ook nog eens dramatisch blessurenieuws naar buiten voor Feyenoord. ESPN meldde dat Luciano Valente, net als Anis Hadj Moussa en Anel Ahmedhodzic, een vraagteken is voor het duel met NEC. De kans dat Valente gaat spelen, wordt niet groot ingeschat.
Als je alle verhalen zo leest, zou je bijna denken dat NEC al kampioen is. Volgens mij gaat Feyenoord gewoon als nummer 2 naar Nijmegen. Het ligt er maar net aan door welke bril je kijkt, objectiviteit lijkt bij ESPN soms ver te zoeken.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Als je alle verhalen zo leest, zou je bijna denken dat NEC al kampioen is. Volgens mij gaat Feyenoord gewoon als nummer 2 naar Nijmegen. Het ligt er maar net aan door welke bril je kijkt, objectiviteit lijkt bij ESPN soms ver te zoeken.