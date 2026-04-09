De medische staf van Feyenoord wordt de komende periode waar nodig bijgestaan door Casper van Eijck, zo meldt 1908.nl. De Rotterdammers kampen momenteel met een extreme blessuregolf. De voormalig clubarts van Feyenoord gaat helpen om tot een oplossing te komen.

Van Eijck heeft een lange geschiedenis als clubarts, een functie die hij tussen 1982 en 2010 vervulde bij Sparta Rotterdam. In de zomer van 2009 ging hij in diezelfde rol aan de slag bij Feyenoord, waar hij uiteindelijk na seizoen 2020/21 vertrok. De arts wilde zich volledig gaan richten op zijn onderzoek naar alvleesklierkanker.

De afgelopen twee jaar was Van Eijck verbonden aan de voetbalbond van Curaçao, waar hij nauw samenwerkte met Dick Advocaat. De voormalig bondscoach van het eiland had de dokter gevraagd om de medische begeleiding van de nationale ploeg te gaan vervullen. Toen De Kleine Generaal in februari stopte als bondscoach om zijn zieke dochter bij te staan.

In Nederland had de ervaren trainer wel tijd voor een klus en wist Feyenoord hem te strikken als adviseur van Robin van Persie, die onder grote druk staat. Inmiddels komt ook Van Eijck dus terug naar De Kuip, waar hij zal gaan helpen bij het oplossen van de blessuregolf.