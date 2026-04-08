Hans Kraay ziet zijn relatie met Robin van Persie verslechteren

8 april 2026, 14:41   Bijgewerkt: 14:46
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Hans Kraay junior merkt dat de relatie tussen hem en Feyenoord-trainer Robin van Persie wat verslechterd is. De verslaggever van ESPN ziet dat hij is gekelderd in de pikorde bij de coach van de nummer twee van de Eredivisie.

Dat schrijft Kraay woensdag in zijn wekelijkse column voor Voetbal International: "Robin loopt ook al een tijdje met wallen onder zijn ogen. Wat was Robin de eerste maanden van dit seizoen fris, vrolijk en ook zo leuk naar ons. Als hij voor de wedstrijd uit de tunnel kwam en mij uit zijn ooghoeken zag staan met een microfoon in mijn hand, kwam hij bijna huppelend mijn kant op", herinnert Kraay zich.

"En als ik tegen hem zei: 'Robin, we moeten nog anderhalve minuut wachten vanwege beelden van een pyro die we laten zien', was dat geen enkel probleem. Ik had een leuk jasje aan en moest mijn vrouw maar vertellen dat ik veel geluk met haar heb", schrijft Kraay.

Dat beeld is volgens Kraay de afgelopen maanden veranderd. De verslaggever van ESPN heeft wel een vermoeden waar dat door komt: "Na een paar kritische opmerkingen over hem in deze column en in Goedemorgen Eredivisie bij ESPN hoor ik absoluut niet meer bij zijn favorieten", stelt de analist.

Volendam - Feyenoord

FC Volendam
0 - 0
Feyenoord
Gespeeld op 5 apr. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

