Hans Kraay junior merkt dat de relatie tussen hem en Feyenoord-trainer Robin van Persie wat verslechterd is. De verslaggever van ESPN ziet dat hij is gekelderd in de pikorde bij de coach van de nummer twee van de Eredivisie.

Dat schrijft Kraay woensdag in zijn wekelijkse column voor Voetbal International: "Robin loopt ook al een tijdje met wallen onder zijn ogen. Wat was Robin de eerste maanden van dit seizoen fris, vrolijk en ook zo leuk naar ons. Als hij voor de wedstrijd uit de tunnel kwam en mij uit zijn ooghoeken zag staan met een microfoon in mijn hand, kwam hij bijna huppelend mijn kant op", herinnert Kraay zich.

Artikel gaat verder onder video

"En als ik tegen hem zei: 'Robin, we moeten nog anderhalve minuut wachten vanwege beelden van een pyro die we laten zien', was dat geen enkel probleem. Ik had een leuk jasje aan en moest mijn vrouw maar vertellen dat ik veel geluk met haar heb", schrijft Kraay.

Dat beeld is volgens Kraay de afgelopen maanden veranderd. De verslaggever van ESPN heeft wel een vermoeden waar dat door komt: "Na een paar kritische opmerkingen over hem in deze column en in Goedemorgen Eredivisie bij ESPN hoor ik absoluut niet meer bij zijn favorieten", stelt de analist.