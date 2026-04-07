Feyenoord benadeeld tegen Volendam? ‘100 procent penalty’

7 april 2026, 13:39
Allard Lindhout
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Feyenoord had zondagmiddag tegen FC Volendam (0-0) ‘honderd procent’ een strafschop moeten krijgen, zo stellen Ali Boussaboun en Harry van der Laan in FC Rijnmond. In de openingsfase van de wedstrijd werd Gonçalo Borges op zijn enkel geraakt nadat hij de bal had voorgegeven, maar scheidsrechter Allard Lindhout en VAR Dennis Higler zagen hier niets in.

Feyenoord verspeelde op bezoek bij FC Volendam andermaal punten. Robin van Persie was absoluut niet tevreden over de arbitrage, zo liet hij tijdens de wedstrijd merken. Op de persconferentie na afloop vroeg de trainer op cynische wijze of er wel een VAR aanwezig was bij het duel. Van der Laan en Boussaboun vinden dat Van Persie wel een punt heeft, met name rondom een moment met Borges in de eerste helft.

Al na een paar minuten snelde de Portugees vanaf de rechterkant van het veld het strafschopgebied in, waarna hij de bal over de grond voorgaf. Nadat hij de bal had gespeeld, raakte Mawouna Amevor hem op de enkel, waarna Borges geblesseerd achterbleef. “Ik vond dat een strafschop”, maakt Van der Laan duidelijk. “We geven strafschoppen voor handsballetjes en kleine tikjes, zoals tegen Ajax en tegen Go Ahead.” Volgens de oud-spits waren de penalty’s in die wedstrijden van Feyenoord makkelijk gegeven.

“Dít zijn de echte strafschoppen. Hier kun je echt iemand mee blesseren”, gaat Van der Laan verder. “Hij geeft de voorzet en dan is het klaar, denkt de scheidsrechter. Maar dat is niet waar. Hij glijdt vol op zijn enkel, binnenkant voet. Daar kun je iemand zwaar mee blesseren.” Boussaboun sluit zich aan bij de lezing van zijn tafelgenoot. “Als je zo’n voorzet geeft, sta je vast als je neerkomt op de grond. Dan heb je niet meer de tijd om te reageren en je voet weer omhoog te krijgen. Als je dan écht vast zit… Honderd procent penalty.”

Volendam - Feyenoord

FC Volendam
0 - 0
Feyenoord
Gespeeld op 5 apr. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Gonçalo Borges

Gonçalo Borges
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 25 jaar (29 mrt. 2001)
Positie: AM (R, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
10
2
2024/2025
Porto
26
2
2023/2024
Porto
17
0
2022/2023
Porto II
17
5

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

