Khalid Boulahrouz en Theo Janssen zijn absoluut niet te spreken over het niveau dat Feyenoord liet zien op bezoek bij FC Volendam (0-0), zo geven ze aan in Rondo. Waar de oud-verdediger zich vooral richt op de spelers van de Rotterdammers, is zijn tafelgenoot van mening dat het probleem bij Robin van Persie zit.

Boulahrouz begint zijn relaas door duidelijk te maken dat Feyenoord al tijden niet goed speelt en met veel blessures kampt. “Ik kijk ook weer naar kwaliteiten van spelers op het veld en als ik dan Tengstedt zie… Dat vond ik wel een opvallend moment”, aldus de voormalig verdediger, terwijl er beelden van een schietkans van de Deen in de 83ste minuut worden getoond, die hij hoog over schiet. “Als ik als spits op de bank zou zitten, dan zou ik super gretig zijn. Als ik een moment zou krijgen waarop ik vrij kan uithalen, dan zou ik hem in ieder geval tussen de palen mikken”, foetert Boulahrouz.

“Maar dit zie je bij de amateurs!”, gaat hij verder. “Dit zie je op zondag, als iemand een lange nacht heeft gehad en alleen probeert de bal te raken.” Janssen, trainer van De Treffers, besluit dit te beamen. “Dit zie ik wel eens bij de amateurs”, zegt hij. “Je mag toch van een spits die wat gekost heeft echt wel verwachten dat zo’n bal in ieder geval richting het doel gaat”, vervolgt Boulahrouz.

“Geef de keeper op zijn minst de kans om een fout te maken. Dit is maar uithalen om uit te halen, voor de statistieken.” Ook een kopbal van Aymen Sliti valt volgens de ex-prof onder die categorie. “Dat is gewoon een gebrek aan kwaliteit. Je kan trainen, patronen erin slijpen, maar als jij in de zestien komt en jij krijgt een bal voor je voeten… Hier kan een speler zelf echt wel aan werken.”

‘Feyenoord turft dagen tot einde seizoen’

Volgens Janssen kijkt zijn collega met zijn analyse te veel naar de individuele spelers van Feyenoord. In plaats daarvan kijkt de oud-middenvelder naar Van Persie. “Ik vind dat hij met zijn staf gewoon heel veel verkeerde keuzes heeft gemaakt. Daardoor zie je dat er nu een ploeg staat die totaal geen vertrouwen heeft.” Dat gebrek aan vertrouwen is niet alleen aan de bal terug te zien, maar ook verdedigend, aldus Janssen. “Ze hopen dat het seizoen voorbij is, je ziet dat ze de dagen turven.”