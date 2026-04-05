Van der Vaart wil extra vergoeding na 'vreselijke middag' door Feyenoord

5 april 2026, 23:12   Bijgewerkt: 23:46
Mingus Niesten | Content Creator
Redacteur en Content Creator bij FCUpdate sinds 2024 met focus op Premier League-nieuws en voetbaldata. Schrijft artikelen en maakt videocontent, zoals interviews.

Rafael van der Vaart heeft geen goed woord over voor het optreden van Feyenoord zondag. De Rotterdammers speelden dramatisch tegen FC Volendam en speelden uiteindelijk met 0-0 gelijk.

Bij Studio Voetbal wordt de prestatie van de ploeg van Robin van Persie onder de loep gelegd. Rafael van der Vaart keek het duel met tegenzin, zo blijkt uit het betreffende programmadeel. "Er werd mij gevraagd om deze wedstrijd te bekijken." Sjoerd van Ramshorst stelt dan dat dit tegen een 'alleszins redelijke vergoeding' gebeurde, waarna Van der Vaart instemt.

"Dat heb ik netjes gedaan. Maar ik ga nog wel een beetje extra vergoeding vragen", dolt de oud-speler. "Dit ga ik niet meer doen. Ik vond het echt heel slecht. Er zat een tempo in deze wedstrijd..." zegt Van der Vaart met een klagerig stemgeluid.

De voormalig speler van onder meer Ajax, Tottenham Hotspur en Real Madrid vond FC Volendam - Feyenoord erg lijken op een Legends-wedstrijd. "Het was een gezapig potje." Vervolgens worden een beelden getoond die het gebrek aan samenwerking bij Feyenoord onderstrepen. "Ook bij druk zetten. Ueda wil wel, Valente wil wel. Dan wordt er een slechte bal gespeeld (bij Volendam, red.), maar er gebeurt niks. Vervolgens worden ze boos op elkaar." Om zijn monoloog met een strak gezicht (zie foto) af te sluiten: "Het was voor mij een vreselijke middag."

Kieft over tweede plek

Wim Kieft stelt vervolgens dat het 'onmogelijk' lijkt dat Feyenoord de cruciale tweede plek behoudt. "Ze moeten volgende week naar Nijmegen. Maar er zit gewoon niks in dit Feyenoord. Het zou heel gek zijn als je volgende week onder die druk van NEC uitkomt."

Met zijn nieuwe assistent is het voetbal er ook niet bepaald aantrekkelijker op geworden.

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

