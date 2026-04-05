Van der Vaart wil extra vergoeding na 'vreselijke middag' door Feyenoord

Rafael van der Vaart heeft geen goed woord over voor het optreden van Feyenoord zondag. De Rotterdammers speelden dramatisch tegen FC Volendam en speelden uiteindelijk met 0-0 gelijk.

Bij Studio Voetbal wordt de prestatie van de ploeg van Robin van Persie onder de loep gelegd. Rafael van der Vaart keek het duel met tegenzin, zo blijkt uit het betreffende programmadeel. "Er werd mij gevraagd om deze wedstrijd te bekijken." Sjoerd van Ramshorst stelt dan dat dit tegen een 'alleszins redelijke vergoeding' gebeurde, waarna Van der Vaart instemt.

Artikel gaat verder onder video

"Dat heb ik netjes gedaan. Maar ik ga nog wel een beetje extra vergoeding vragen", dolt de oud-speler. "Dit ga ik niet meer doen. Ik vond het echt heel slecht. Er zat een tempo in deze wedstrijd..." zegt Van der Vaart met een klagerig stemgeluid.

De voormalig speler van onder meer Ajax, Tottenham Hotspur en Real Madrid vond FC Volendam - Feyenoord erg lijken op een Legends-wedstrijd. "Het was een gezapig potje." Vervolgens worden een beelden getoond die het gebrek aan samenwerking bij Feyenoord onderstrepen. "Ook bij druk zetten. Ueda wil wel, Valente wil wel. Dan wordt er een slechte bal gespeeld (bij Volendam, red.), maar er gebeurt niks. Vervolgens worden ze boos op elkaar." Om zijn monoloog met een strak gezicht (zie foto) af te sluiten: "Het was voor mij een vreselijke middag."

Kieft over tweede plek

Wim Kieft stelt vervolgens dat het 'onmogelijk' lijkt dat Feyenoord de cruciale tweede plek behoudt. "Ze moeten volgende week naar Nijmegen. Maar er zit gewoon niks in dit Feyenoord. Het zou heel gek zijn als je volgende week onder die druk van NEC uitkomt."